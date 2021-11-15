سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 15-11-2021 في مصر

متابعة الأوراق المالية والعملات من الأمور المهمة التي يحرص عليها الكثيرون، وتحديدا أسعار العملات، ومنها سعر الدينار الكويتي، الذي سجل اليوم تباينا مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة المصرية بالقطاع المصرفي.

وفي إطار سلسلة الأخبار والخدمية اليومية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للمتابعين والقراء على مدار الساعة، نرصد متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجّل سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الإثنين، نحو 51.87 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي بنك الإسكندرية 48.37 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 49.31 جنيه للشراء و52.10 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد عند 47.45 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وتباين سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 51.82 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، نحو 51.82 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، عند 49.4 جنيه للشراء، و52.0 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، نحو 47.45 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.31 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، إلى نحو 48.37 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي cib، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 49.37 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.