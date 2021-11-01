اليوم.. «واتس آب» يتوقف عن العمل على ملايين الهواتف

يتوقف تطبيق «واتس آب»، اعتباراً من اليوم الاثنين، عن العمل في ملايين الهواتف الذكية، حيث أعلن التطبيق، تخليه نهائيًا عن 43 نوعًا من الهواتف الذكية العاملة بنظامي التشغيل أندرويد وIOS، ما قد يمنع ملايين الأشخاص من الاطلاع على الرسائل والصور ومقاطع الفيديو المرسلة إليهم.

واتس آب يرفع الدعم عن ملايين الأجهزة

وبموجب بيان الشركة، فإن واتس آب سيرفع الدعم نهائيا عن عدد من الهواتف الذكية، في قرار صادم من التطبيق المملوك لشركة «فيس بوك»، لافتاً إلى أنه بالإمكان، عمل نسخة احتياطية من الدردشات تلقائيًا، وحفظها في ذاكرة الهاتف بصورة يومية وحسب الإعدادات، يمكن أيضًا حفظ نسخة احتياطية لدردشات واتس آب، في Google Drive بشكل دوري، وذلك في حالة إزالة تثبيت التطبيق من على هاتفك ورغبتك في الاحتفاظ برسائلك، ويجب أن تتأكد من حفظ نسخة احتياطية يدوية للدردشة الخاصة بك قبل إزالة تثبيت التطبيق.

ورصدت «الوطن»، طرق حفظ سجلات الدردشة الخاصة بك على واتس آب، قبل أن يتم وقف التطبيق عن العمل في هواتف Android التي تعمل بالإصدار OS 4.0.4، والإصدارات الأقدم منه بدايةً من 1 نوفمبر 2021، وذلك من خلال 7 خطوات هي كالتالي:

«فتح إعدادات واتساب، الذهب إلى تطبيق واتس آب المثبت على الجهاز الخاص بك، والنقر فوق إعدادات، ثم بعد ذلك نقوم باختيار الدردشات، والتي تتضمن ما قمت به من دردشات سابقة، حدد ما إذا كنت تريد نقل الدردشات مع تضمين الوسائط أم لا، بعد ذلك تقوم باختيار نسخ احتياطي للدردشات، حتى يتم نسخ الدردشات التي قمت بها من قبل، بعد ذلك نقوم بالنقر على المتابعة، ونتبع التعليمات الموضحة لإنشاء كلمة مرور أو مفتاح، والضغط على «تم»، ثم ننتظر حتى إعداد واتس آب نسختك الاحتياطية المشفرة تماما بين الطرفين».

طريقة ضرورية لحفظ الدردشة

أما في حال استخدام خاصية النسخ الاحتياطي في Google Drive، ستحتاج إلى: «حساب Google مفعل على جهازك، تطبيق خدمات Google Play مثبت على جهازك، وهو عبارة عن تطبيق يُستخدم لتحديث تطبيقات Google، وكذلك التطبيقات المثبتة من متجر Play، ومساحة تخزين على جهازك تكفي لإنشاء النسخة الاحتياطية، بالإضافة إلى اتصال قوي وثابت بشبكة الإنترنت».