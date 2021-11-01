توقف «واتس آب» على عدد من الهواتف.. 7 خطوات للحفاظ على سجلات الدردشة

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب» عن تخليه بشكل نهائي عن التعامل مع أكثر من 43 نوعا من الهواتف الذكية، التي تعمل بنظامي تشغيل أندرويد وIOS بداية من اليوم الإثنين.

قرار «واتس آب»، المملوك لشركة «فيسبوك» سيربك حسابات ملايين المتعاملين ممن تقع هواتفهم ضمن القائمة التي سيتخلى عنها التطبيق بداية من اليوم، وهو ما قد يقطع عن ملايين الأشخاص خدمات التواصل والإطلاع على الرسائل والصور والفيديوهات المرسلة إليهم من أصدقائهم أو المستخدمين الآخرين.

وأشار مسؤولي تطبيق «واتس آب» إلى إمكانية قيام المستخدمين من إجرءا النسخ الاحتياطي أو الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الدردشات تلقائيًا، ثم حفظها أرشيفيا في ذاكرة الهواتف بشكل يومي، كما يمكنهم أيضا من النسخ الاحتياطي لدردشات «واتس آب»، في تطبيق Google Drive بشكل يومي بطريقة يدوية.

وتقدم «الوطن» خدمة لمستخدمي تطبيق «واتس اب»، وهو رصد طرق حفظ سجلات الدردشة الخاصة بـ«الواتس آب» للمستخدمين، ممن يقع هاتفهم ضمن القائمة الـ43 التي أعلن عنها التطبيق، قبل أن يتم إيقاف التطبيق عن العمل في 7 خطوات فقط:

الخطوة الأولى:

على المستخدم أن يصل إلى أيقونة إعدادت «واتس آب»

الخطوة الثانية:

النقر على أيقونة الدردشات

الخطوة الثالثة:

تحديد إذا كنت تريد نقل الدردشات مع تضمين الوسائط أم لا.

الخطوة الرابعة:

النقر على اختيار نسخ احتياطي للدردشات، حتى يتم نسخ الدردشات التي قمت بها من قبل.

الخطوة الخامسة:

بالنقر على المتابعة ثم إنشاء كلمة مرور أو مفتاح

الخطوة السادسة:

النقر على اختيار «تم»

الخطوة السابعة:

في حالة اختيار خاصية النسخ الاحتياطي في Google Drive، سيتطلب ذلك تفعيل حساب على Google مفعل، ثم تطبيق خدمات Google Play، مفعل، على جهازك إلى جانب مساحة تخزين كافية على الموبايل لإنشاء النسخ الاحتياطي.