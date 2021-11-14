كواليس بروفات مسرحية «عائلة تس» قبل عرضها في موسم الرياض «صور»

نشر الفنان مصطفى خاطر، أحد أبطال مسرحية «عائلة تس»، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة صور من كواليس العرض المسرحي «عائلة تس» قبل عرضها من 16 إلى 20 نوفمبر الحالي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

وعلق خاطر قائلا: «من بروڤات مسرحية عائلة تس، في موسم الرياض ابتداء من يوم 16 نوفمبر، على مسرح محمد العلي، الحقوا التذاكر قبل ما تخلص».

مسرحية «عائلة تس»

مسرحية «عائلة تس»، بطولة عدد كبير من نجوم الكوميديا أبرزهم الفنان بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، وشيماء سيف، محمد سلام، أوس أوس، إضافة إلى سليمان عيد، فكرة آلاء الغزالي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج أوتاكا.

تدور أحداث المسرحية حول الثري «حشمت» الذي أصبح على حافة الإفلاس، ويحاول أبناؤه الأربعة ابتكار حلول عملية تنقذ العائلة من الأزمة وتتخلل اقتراحاتهم ومحاولاتهم عدد من المواقف الكوميديا.

يذكر أن فعاليات موسم الرياض تستمر حتى شهر مارس المقبل، وتقدم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة، مجموعة كبيرة من الفعاليات تتضمن 70 حفلًا غنائيًا عربيًا، بالإضافة إلى 6 حفلات عالمية، و350 عرضًا مسرحيًا من مختلف دول العالم.

مصطفى خاطر يستعد لأعمال فنية

يستعد مصطفى خاطر الفترة المقبلة، لعدد من الأعمال الفنية فيجهز لمسلسل «البيت بيتي»، مع كريم محمود عبدالعزيز، لعرضها خلال الفترة المقبلة وبالتحديد قبل نهاية العام الحالي على إحدى المنصات وأن المسلسل مكون من 10 حلقات وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

كما تعاقد خاطر على عمل درامي لرمضان المقبل ولم يعلن حتى الآن عن تفاصيل هذا العمل.