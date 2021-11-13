عمر كمال يؤدي مناسك العمرة.. ومتابعون: «قبل ولا بعد حفلات موسم الرياض؟»

نشر المطرب عمر كمال مقطع فيديو في أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام»، وانقسمت التعليقات على الصورة التي سببت حالة من الجدل، بين مؤيدين ومعارضين، إذ علق أحد المتابعين: «ده قبل ولا بعد موسم الرياض عشان هتفرق»، إذ أحيا حفلين ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

واتهمه عدد من المتابعين بمحاولة تصدر «تريند» منصات التواصل الاجتماعي، بينما وصفه البعض الآخر بالتناقض، بينما هنأه البعض، من بينهم الإعلامي شريف مدكور، قائلًا: «ألف مبروك حبيبي ربنا يتقبل إن شاء الله».

عمر كمال يؤدي مناسك العمرة بعد المشاركة في موسم الرياض