عمر كمال يؤدي مناسك العمرة.. ومتابعون: «قبل ولا بعد حفلات موسم الرياض؟»
كتب:
نورهان نصرالله
06:00 م | السبت 13 نوفمبر 2021
عمر كمال
نشر المطرب عمر كمال مقطع فيديو في أثناء وجوده في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام»، وانقسمت التعليقات على الصورة التي سببت حالة من الجدل، بين مؤيدين ومعارضين، إذ علق أحد المتابعين: «ده قبل ولا بعد موسم الرياض عشان هتفرق»، إذ أحيا حفلين ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.
واتهمه عدد من المتابعين بمحاولة تصدر «تريند» منصات التواصل الاجتماعي، بينما وصفه البعض الآخر بالتناقض، بينما هنأه البعض، من بينهم الإعلامي شريف مدكور، قائلًا: «ألف مبروك حبيبي ربنا يتقبل إن شاء الله».
عمر كمال يؤدي مناسك العمرة بعد المشاركة في موسم الرياض
عمر كمال حفلين خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، ووجه الفنان المصري الشكر للمستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «شكرا لمعالي المستشار تركى آل شيخ على ثقتك وإنك بتقدم كل الألوان في موسم الرياض.. إن شاء الله أكون عند حسن ظنك، وأعمل حفلات تعجب الشعب السعودي».
عمر كمال يستعد لإنتاج تسجيل القرآن الكريم بأصوات مقرئين جدد
وآثار عمر كمال الجدل خلال الأيام الماضية، عندما كشفت عن استعداده لإنتاج تسجيلات للقرآن الكريم بأصوات مقرئين جدد، من خلال شركته الإنتاجية التي أسسها بداية العام الجاري، وذلك في اتجاه موازٍ للشركة التي لن تعتمد على إنتاج الأغاني فقط، بل تسجيل القرآن الكريم بأصوات مقرئين جدد، وسيبدأ العمل على تلك الخطوة خلال الفترة المقبلة.
واحتفل خلال أيام بطرح أحدث أعماله الغنائية مع الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة بعنوان «ضيعنا»، والتي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، منذ طرحها في 10 نوفمبر الجاري.
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