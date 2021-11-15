انفجار كبير جراء حريق في مجمع لـ جراجات السيارات جنوب إسرائيل

وقع انفجار كبير في إسرائيل، جراء اندلاع حريق في مجمع لجراجات السيارات جنوب «تل أبيب»، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق حتى الآن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ראשוני: יד חרוצים - תל אביב שריפה במוסך pic.twitter.com/BU3LCpm7rX — ????Vered (@Vered15517389) November 14, 2021

ولم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن جراء الانفجار، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثق لحظة الانفجار.

إطلاق صافرات الإنذار جراء الانفجار

من جانبها، قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إن الانفجار وقع في شارع ياد هاروتزيم جنوب «تل أبيب» وأدى إلى إطلاق صافرات الإنذار.

وأحدث الانفجار حالة من الذعر بين المارة وأتى على معظم السيارات في الجراج.

بدورها، أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إلى أن المجمع، كان يحتوي على مواد ومركبات قابلة للاشتعال، والتي بمجرد احتراقها تسببت في انفجار شديد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

שריפה פרצה באזור יד אליהו בדרום תל אביב, ככה"נ מתחם מוסכים עולה באש

(צילום: לידור מנצור)@netzer_ben pic.twitter.com/q7XuLL3d88 — גלצ (@GLZRadio) November 14, 2021

وفي 2 مايو الماضي، اندلع حريق كبير في ضواحي «مطار بن جوريون» قرب «تل أبيب»، وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، في ذلك الوقت، إن الحريق نشب في ساحة للخردة المعدنية في قرية زيتان، وفقا لما ذكرته صحيفة «الوطن» البحرينية.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن 6 فرق إطفاء شاركت في إخماد الحريق.

وفي عام 2015، اندلع حريق في ذلك الوقت وصف بالكبير وسط «تل أبيب»، وقالت مصادر إسرائيلية، إن5 طواقم إطفاء عملت لأكثر من ساعة على إخماد الحريق، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الحريق.

كما غطى الدخان المنبعث من الحريق، أكثر من نصف «تل أبيب»، وانتشر في مركزها، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.