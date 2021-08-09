حريق هائل في تل أبيب.. ودخان أسود يغطي سماء المدينة

اندلع حريق هائل صباح اليوم الإثنين، في مبنى وسط تل أبيب بدولة الاحتلال، وأُخلي المبنى من السكان، وجرى إغلاق عدد من شوارع المدينة التي غطاها دخان أسود كثيف.

وذكرت قناة «كان» التابعة لدولة الاحتلال، أنّ الحريق اندلع بسطح مبنى في شارع توشيا في حي مونتيفيور، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في الحريق وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك.

שריפה פרצה בדירה ברחוב תושיה, סמוך למחלף לה גווארדיה בתל אביב. אין פצועים או חשש ללכודים. כוחות כיבוי והצלה פועלים במקום לכיבויה@daniel_elazar pic.twitter.com/uvolqCnMQU — כאן חדשות (@kann_news) August 9, 2021

وأخلت الشرطة ورجال الإطفاء المبنى، وبدأت عمليات تمشيط داخله، وطلبت الشرطة من الجمهور عدم الاقتراب من المنطقة، فيما لا تزال المحاولات جارية للسيطرة على الحريق الذي لم يعرف سببه بعد.