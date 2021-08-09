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محمود مسلم

حريق هائل في تل أبيب.. ودخان أسود يغطي سماء المدينة

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وكالات
09:11 ص | الإثنين 09 أغسطس 2021
تل أبيب

تل أبيب

اندلع حريق هائل صباح اليوم الإثنين، في مبنى وسط تل أبيب بدولة الاحتلال، وأُخلي المبنى من السكان، وجرى إغلاق عدد من شوارع المدينة التي غطاها دخان أسود كثيف.

وذكرت قناة «كان» التابعة لدولة الاحتلال، أنّ الحريق اندلع بسطح مبنى في شارع توشيا في حي مونتيفيور، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في الحريق وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك.

وأخلت الشرطة ورجال الإطفاء المبنى، وبدأت عمليات تمشيط داخله، وطلبت الشرطة من الجمهور عدم الاقتراب من المنطقة، فيما لا تزال المحاولات جارية للسيطرة على الحريق الذي لم يعرف سببه بعد. 

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