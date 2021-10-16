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إصابة 7 أشخاص في حريق هائل بمركز تجاري وسط إسرائيل «فيديو»

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سحر المكاوى
06:11 م | السبت 16 أكتوبر 2021
حريق سابق فى إسرائيل

حريق سابق فى إسرائيل

اندلع حريق هائل في مركز تجاري في مدينة قلنسوة العربية وسط إسرائيل، اليوم السبت، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء سبوتنيك نقلًا عن صحيفة «يديعوت أحرونوت».

حريق في مركز تجاري بدولة الاحتلال

ونتج عن الحريق فى وسط إسرائيل ، انهيار المركز التجاري بالكامل، الذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وجرى إجلاء الزبائن من المركز التجاري «زد سنتر» في مدينة قلنسوة العربية في منطقة هشارون وسط إسرائيل، للسيطرة على الحريق وعدم إصابة آخرين.

يشار إلى أن المبنى شيّد قبل عامين فقط واحترق بالكامل وعمل رجال الإطفاء الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث لعدة ساعات لاحتواء الحريق وعدم امتداده.

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