إصابة 7 أشخاص في حريق هائل بمركز تجاري وسط إسرائيل «فيديو»

اندلع حريق هائل في مركز تجاري في مدينة قلنسوة العربية وسط إسرائيل، اليوم السبت، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء سبوتنيك نقلًا عن صحيفة «يديعوت أحرونوت».

حريق في مركز تجاري بدولة الاحتلال

ونتج عن الحريق فى وسط إسرائيل ، انهيار المركز التجاري بالكامل، الذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وجرى إجلاء الزبائن من المركز التجاري «زد سنتر» في مدينة قلنسوة العربية في منطقة هشارون وسط إسرائيل، للسيطرة على الحريق وعدم إصابة آخرين.

שריפה פרצה בקניון בקלנסווה, פינוי אזרחים החל, כוחות הכיבוי מתקשים להגיע למקום בשל עומס תיעוד @daniel_elazar pic.twitter.com/5cXUGsD2QQ — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2021

يشار إلى أن المبنى شيّد قبل عامين فقط واحترق بالكامل وعمل رجال الإطفاء الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث لعدة ساعات لاحتواء الحريق وعدم امتداده.