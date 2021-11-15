النيابة الكويتية تقرر استمرار حبس 18 شخصا في قضية تمويل «حزب الله»

واصلت النيابة العامة الكويتية، تحقيقاتها في قضية تمويل «حزب الله» اللبناني، وقررت استمرار حجز المتهمين البالغ عددهم 18 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مصدر مطلع لصحيفة «القبس» الكويتية، إن آخر التحقيقات مع المتهمين استمرت لمدة 14 ساعة، وكانت بإشراف فريق قانوني من وكلاء النائب العام.

وأشار المصدر، إلى أن المتهمين واصلوا إنكار التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنه لا علم لهم بأن هذه الأموال تذهب إلى الحزب، موضحا أنه يتم تتبع الأموال ومعرفة مسار التحويلات، والحسابات التي وصلت إليها.

مصدر: لا يمكن التساهل مع المتهمين.. والقضية مصنفة دعم إرهاب

وأكد المصدر، أن لا يمكن التساهل مع المتهمين، خصوصا وأن القضية مصنفة دعم إرهاب، ولا تزال تحريات جهاز أمن الدولة مستمرة.

وفي 6 نوفمبر الجاري، ألقى جهاز أمن الدولة الكويتي، القبض على مجموعة مكونة من 4 أشخاص، متعاونة مع «حزب الله» اللبناني، بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.

من جانبها، أعلنت الحكومة الكولومبية، أمس الأحد، أنها تراقب أنشطة «حزب الله» اللبناني على أراضيها، في ظل اتهامه بارتكاب أعمال إجرامية، فيما قال وزير دفاع البلاد، دييجو مولانو، إن الحزب يمثل خطرا لكولومبيا من فنزويلا.

وأوضح «مولانو»، في مقابلة مع صحيفة «إل تييمبو» الكولومبية، أنه منذ شهرين اضطرت بوجوتا للتعامل مع وضع أرغم الحكومة على إنشاء عملية لتوقيف وترحيل مجرمين مفوضين اثنين من الحزب كانت لديهما نية ارتكاب فعل جرمي في كولومبيا.

وأضاف مولانو، أن هناك خطرا من «حزب الله» في فنزويلا وما يمكن أن تخلقه علاقاته بتهريب المخدرات أو الجماعات الإرهابية من الجانب الفنزويلي، بالنسبة للأمن القومي.

وقالت الصحيفة الكولومبية، نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات العسكرية الكولومبية أن «حزب الله» قد يكون حاول تعقب تحركات دبلوماسيين ورجال أعمال أمريكيين وإسرائيليين في كولومبيا.