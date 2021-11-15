مصرع ربة منزل صعقا داخل منزلها في سوهاج والنيابة تصرح بدفن الجثة

لقيت ربة منزل بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، مصرعها، إثر ملامسة يدها سلك مكشوف في غسالة كهربائية أثناء قيام ها بغسل الملابس داخل منزلها، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي البلينا المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتبين من الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وفاة ربة منزل صعقا

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي بوصول «ميادة.م.س»، 20 سنة ربة منزل وتقيم دائرة مركز البلينا، جثة هامدة، إثر صعق كهربائي، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

صُعقت بسلك مكشوف في غسالة كهربائية

بسؤال زوجها «عبد الكريم.م.ا»، 33 سنة، عامل، ووالدها «محمود.س.ع»، 50 سنة، عامل، يقيمان بذات الناحية، أقرا بأنه أثناء قيام المذكورة بغسل الملابس بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك العارية، ما نتج عنه صعقها ووفاتها ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة بعد مناظرتها من قبل مفتش الصحة، حال عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.