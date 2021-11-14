حقيقة خروج ترام الإسكندرية عن القضبان: «مشكلة في التحويلة»

نفى مصدر في هيئة النقل العام في الإسكندرية، ما تم تداوله عن خروج ترام الإسكندرية عن القضبان، مؤكداً أن تلك الأنباء عارية تماما عن الصحة، وأن الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تم تفسيرها بشكل خاطئ.

مفتاح التحويلة السبب

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أحد سائقي قطارات ترام الرمل أثناء دخوله بمحطة فيكتوريا النهائية وأثناء مروره على مفتاح التحويلة قد شعر بصوت غير مألوف فتوقف وتواصل مع الصيانة التى قامت بعمل اللازم، مؤكداً أن الخط يعمل بصورة طبيعية.

المشكلة تمت على قضبان التحويل

وأوضح أن ذلك الأمر معتاد في محطات تحويلات المسارات، حيث ما زال يعمل الترام بنظام التحويلات عبر مفاتيح في القضبان، وهو الأمر الذي سبب ذلك العطل، لافتاً إلى أن الصور المتداولة تؤكد حقيقة ما تم بأن ذلك على قضبان التحويل وليست خروجا عن القضبان.

تطوير في منظومة النقل العام بالإسكندرية

جدير بالذكر منظومة النقل العام في الإسكندرية تشهد تطويرا خلال الفترة الحالية بعدما أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إشارة بدء المرحلة الأولى لمنظومة التذكرة الإلكترونية كتشغيل تجريبي بمقر الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

التذكرة الإلكترونية تتيح الدفع لأكثر من شخص في ضغطة واحدة

وبحسب ما أعلنه محمد زكريا، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أن كل كومسري سوف يوجد معه ماكينة تشبه ماكينة «فوري» التي من خلالها يتم قطع التذاكر للركاب ويتميز ذلك النظام بإمكانية قطع تذكرة واحدة شاملة عدد أكثر من راكب في حال كانت أسرة متواجدة سويا، أي يمكن دفع 5 أشخاص معا في تذكرة تكون شاملة قيمة الخمسة.