يستعد طلاب جامعة الإسكندرية لخوض انتخابات اتحادات الطلاب، حيث مقرر فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021 - 2022 يوم الخميس المقبل 18 نوفمبر الجاري، حيث تعد هدفا لعدد كبير من الطلاب في كل كليات الجامعة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، 8 شروط لترشح طلاب جامعة الإسكندرية لعضوية لجان الاتحادات والتي ستقام في بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة، وفقاً لما أكد عليه رئيس جامعة الإسكندرية.

شروط الترشح لعضوية لجان الاتحادات في جامعة الإسكندرية

- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية

- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

- ان يكون مستجدا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، سواء أكان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

- أن يكون مستجدا، ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.

- ان يكون له نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية او المعهد في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى.

- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بأحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من 5 إلى 12 من المادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

- ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون منتميا إلى أي تنظیم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

مواعيد خاصة بالعملية الانتخابية في جامعة الإسكندرية

- إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 21 نوفمبر.

- تلقي الطعون الاثنين، 22 نوفمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة.

- إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 24 نوفمبر ، وبدء الدعاية الانتخابية 25 نوفمبر.

- تجرى انتخابات الجولة الأولى بكليات جامعة الإسكندرية والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 28 نوفمبر والإعادة في اليوم التالي.

- انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم ستجرى 30 نوفمبر، واليوم التالي 1 ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 2 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.