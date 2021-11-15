«النواب» يواصل مناقشة قانون المالية الموحد بعد قليل

يواصل مجلس النواب جلسته البرلمانية، بعد قليل، وذلك لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذي تم الموافقة عليه من حيث المبدأ في الجلسات البرلمانية السابقة.

إعداد موازنة الدولة

ويتضمن مشروع قانون المالية العامة الموحد الجديد إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، وفقا لأهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية العامة للدولة.

إجراءات الرقابة المالية

ويتضمن مشروع قانون المالية العامة الموحد الجديد إجراءات الرقابة المالية وأسس إعداد نظام الرقابة الداخلية، وشمل مفتشي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشؤون وظائفهم.

تعاون بين مصر والمجر

وفي سياق آخر، يبدأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، أولى لقائته ضمن برنامج الزيارة الرسمية إلى دولة المجر على رأس وفد برلماني.

وتعد الزيارة تفعيلا للعلاقات «المصرية – المجرية» والتى تشهد زخما إيجابيا، وستتضمن اللقاءات مباحثات مُكثفة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، كما ستشهد اللقاءات استعراضاً شاملاً لمُجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

ويلتقي الوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مع كبار المسؤولين المجريين، في مقدمتهم رئيس جمهورية المجر، وكذلك رئيس الجمعية الوطنية المجرية.