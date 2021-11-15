تفش جديد لكورونا يجبر الصين على إغلاق حرم جامعي

حجزت الصين نحو 1500 طالب جامعي في أماكن إقامتهم وفنادقهم، بعد تفشي فيروس كورونا في مدينة داليان الواقعة شمال غربي البلاد، حيث أصدرت السلطات الأمر بعد الإبلاغ عن عشرات الحالات في مدينة جيوانهي الجامعية، ونقل مئات الطلاب إلى فنادق لمراقبتهم، فيما تسير دراسة الطلاب عن بعد، ويؤدون وجباتهم اليومية في غرفهم.

تفشٍ جديد لكورونا في الصين

ويعد هذا الإغلاق أحدث مثال على نهج الصين الصارم مع تفشي كورونا، والذي تسبب في اضطراب كبير في حياة السكان وسبل عيشهم، حيث أصبح الحجر الصحي والاختبارات الإجبارية وقيود السفر «أسلوب حياة» لكثير من السكان.

ويعد معدل التطعيم في الصين بين أعلى المعدلات في العالم، حيث بدأت السلطات إعطاء جرعات معززة مع حلول فصل الشتاء وفقا لوكالة أسوشيتد برس، في حين لم تواجه هذه الإجراءات مقاومة صريحة، إلا أنّ قتل مسؤولين لكلب أليف، كان يخضع للحجر الصحي، أدى إلى موجة من الشكاوى عبر الإنترنت.

ودفع الحادث الذي وقع في مدينة شانغراو بوسط البلاد، السلطات المحلية إلى إصدار بيان، أكدت فيه أنّ صاحب الكلب والعاملين في المجال الصحي توصلوا إلى تفاهم.

وبداية من الأربعاء المقبل، ستطلب سلطات العاصمة بيكين من جميع القادمين من مناطق أخرى من البلاد بالطائرات أو القطارات أو السيارات، إظهار اختبار سلبي أجرى خلال الـ48 ساعة الماضية.

تسجيل 52 إصابة جديدة بكورونا في الصين

ورغم تسجيل حالات في أجزاء مختلفة من البلاد، فإنّ الصين تمكنت من قمع موجة تفشٍ كبيرة خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات 98315 حالة، بينها 4636 حالة وفاة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 52 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، نزولا من 89 إصابة في اليوم السابق.