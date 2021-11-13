تحذيرات في الصين من «تفشي جديد» لكورونا: طوارئ بالمدارس وإجراءات صارمة

حذرت السلطات الصينية، اليوم، من مخاطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المدارس، خاصة مع تزامن انتشار الفيروس التاجي مع مخاطر أمراض الجهاز التنفسي الموسمية خلال فصل الشتاء، وبدورها جددت وزارة التربية والتعليم الصينية جهودها لحماية المدارس من فيروس كورونا والأمراض المعدية الأخرى.

ومن جهته، قال وانج دنج فنج، المسؤول بوزارة التعليم الصينية خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إنه في الوقت الحالي، يتزامن انتشار كوفيد-19 مع مخاطر أمراض الجهاز التنفسي الموسمية، ما دفع وزارة التعليم الصينية إلى حث جميع المدارس على قياس درجات حرارة جميع الموظفين الوافدين ومراقبة صحتهم عن كثب، وأضاف: «مطالبون بتنفيذ تدابير الوقاية من الأمراض بصرامة والاستجابة بسرعة عند حدوث حالات الطوارئ»، بحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وزارة التعليم الصينية تشجع على تطعيم الطلاب ضد كورونا

وقال وانج، إنه ينبغي إجراء أعمال الوقاية من الأمراض ومكافحتها في المدارس وفقا للسياسات المحلية، مشيرا إلى أنه يجب على المدارس تتبع أوضاع الوقاية من المرض على الصعيد المحلي، والاحتفاظ بإمدادات مخزنة كافية، والاستعداد لنقل الأنشطة التعليمية عبر الإنترنت عند الحاجة.

وأكدت وزارة التعليم في الصين، أنها تشجع كذلك المدارس على تنظيم وتعزيز التطعيم بين طلابها وكلياتها.

بكين تشدد قيود الدخول إليها وسط عودة ظهور كورونا

ومع مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد مجددا خلال موسم الشتاء، وزيادة أعداد المصابين، قررت حكومة بلدية العاصمة الصينية «بكين»، اليوم، خضوع المسافرين إليها لإجراءات أكثر صرامة من أجل السيطرة على كوفيد-19 ابتداء من 17 نوفمبر.

وأعلنت حكومة العاصمة الصينية، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجب على جميع المسافرين إلى بكين تقديم نتائج سلبية لاختبارات الحمض النووي التي أُجريت في غضون 48 ساعة قبل الوصول، إلى جانب تقديم كود الصحة الأخضر، مشيرا إلى أن أن القادمين من مناطق شهدت ظهور إصابات جديدة في غضون 14 يوما يخضعون لقيود صارمة عند طلب دخول العاصمة الصينية.

ومن الإجراءات الاحترازية الأخرى التي اتخذتها العاصمة بكين لمكافحة الزيادة في أعداد إصابات كورونا، خضوع إقامة المؤتمرات والتدريبات والأنشطة الأخرى في بكين، لرقابة صارمة، كما تنفذ إدارة الحلقة المغلقة (الفقاعة) خلال فترات إقامة هذه الأنشطة، ولا يُسمح لأي من المشاركين بالخروج من هذه الحلقة.

17 نوفمبر.. بدء تنفيذ القرارات الصارمة لمكافحة انتشار كورونا

وأعلنت العاصمة الصينية بكين، أن القرارات السابقة تدخل حيز التنفيذ بداية من 17 نوفمبر الجاري، ويجري عليها التعديلات ديناميكيا وفقا للتغيرات في وضع الجائحة.

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين، قالت في تقريرها اليومي، السبت، أنه جرى الإبلاغ عن 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا «كوفيد-19» انتقلت محليا.