الصين تسجل 32 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا».. و«صفر وفيات»

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الاثنين، تسجيل 32 حالة إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الأحد، فيما لم تسجل السلطات حالات وفيات جديدة بسبب الفيروس.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن 25 حالة تم تسجيلها في لياونينج، 3 حالات في خنان، حالتين في هيلونججيانج، حالة واحدة في كل من خبي ويوننان.

وأضافت اللجنة الصينية، أن 20 حالة إصابة وافدة جديدة، تم تسجيلها في البر الرئيسي لـ البلاد، كما تم تسجيل حالتين جديدتين وافدتين يشتبه بإصابتهما من خارج البر في بلدية شنجهاي.

ارتفاع حصيلة إصابات كوريا الجنوبية إلى 397466 حالة

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تسجيل 2006 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و12 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 397466 حالة إصابة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 3115 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الهند، سجلت وزارة الصحة، 10229 حالة إصابة بـ«كورونا»، و125 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 34447536 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 463655 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 6111283 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4129 إصابة بـ «كورونا» و61 وفاة، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى أكثر من 21957967 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6111283 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي بريطانيا، أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، أن حكومة البلاد، ستمدد برنامج الجرعات المنشطة من لقاحات كورونا لمن هم تحت الـ 50 عاما لخفض معدلات انتقال المرض مع اقتراب فصل الشتاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.