العثور على جثة متعفنة لشاب داخل شقته في ظروف غامضة بالنزهة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشاب داخل منزله بدائرة قسم شرطة النزهة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها.

رائحة كريهة

وتلقي مأمور قسم شرطة النزهة بلاغا من صاحب أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة شاب يقيم بمفرده، وبالانتقال تبين أن الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة يقيم بها شاب بمفرده يدعى «ناجي أ ح» في العقد الرابع من العمر، والذي كان يقيم بصحبة شقيقه الذي سافر إلى كندا.

وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وتبين العثور على جثة صاحب الشقة في حالة تعفن رمي، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبالفحص تبين سلامة منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جثة متعفنة لشاب داخل شقته في منشأة ناصر

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشاب داخل شقته في ظروف غامضة بمنشأة ناصر.

وكشفت التحريات أن مأمور قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقق السكنية بالمنطقة، وبكسر الباب تبين العثور على جثة صاحب الشقة، ويدعى ضياء مجدي أحمد، 30 سنة.

وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي كامل، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.