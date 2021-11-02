صراخ الضحية كشف الواقعة.. المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بالسرقة بالإكراه في النزهة

صوت استغاثة قادم من أحد شوارع منطقة النزهة بمحافظة القاهرة، عندما كانت مؤشرات ضبط الوقت تشير إلى الساعة الحادية عشر من مساء يوم التاسع عشر من شهر يناير الماضي، كان الشارع خالي تماما إلا من ثلاثة أشخاص قرروا أن يقوموا بسرقة المارة للتحصل على الأموال.

نفذ المتهمون عملية سرقة لشخص كان يسير في هذا الشارع، فكانت العواقب أن وجهت لهم النيابة العامة تهمة السرقة بالإكراه، وأحالتهم لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أحمد عبدالهادي وعضوية المستشارين ناجي الحايس ومجدي محمد البيومي وأمانة سر محمد سليمان ومحمد خميس.

انتظار الضحية.. سلاح أبيض و«توكتوك»

بدأت الواقعة عندما توقف المتهمين على جانب الشارع التي حدثت فيه الواقعة بـ«التوكتوك» الخاص بأحدهم، إلى أن تسقط فريستهم التي قرروا أن ينقضوا عليهم، فإذا بأعينهم تقع على أحد الضحايا وهو ضئيل الجسم وصغير في السن يبلغ من العمر 19 عاما، متأكدين من أنه لن يستطيع مقاومتهم، فأشهروا في وجهه سلاح أبيض «سكين» مهددين بإنهاء حياته إذا صدر منه أي تصرف.

صراخ المجني عليه يكشف الجريمة

أتم المتهمين الثلاثة «محمد. ع. م»، 22 عاما عامل بمقهى، و«أحمد. ص. أ»، 30 عاما، سائق، و«أحمد. م. ج»، 27 عاما، مشرف أمن بنادي الشمس، سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه «عمر. ش. ص»، وركب اثنان منهم التوكتوك الخاص بهم ليفروا من المنطقة، وظل ثالثهم يقف بالسكين مهددا المجني عليه، إلى أن استطاع أن يبتعد عنه لمسافة ويصرخ طالبا من الأهالي النجدة، على الجانب الآخر كان المتهمين الاثنين قد غادروا المكان بسرعة، وتبعهم الثالث ركضا وراءهم لكنه لم يتمكن من اللحاق بهم وسقط في يد الأهالي.

وجه له عدد من الأهالي الذين أمسكوا به عدة ضربات حتى حضرت قوة من مباحث قسم شرطة النزهة، وتم القبض عليه واقتياده للقسم، واعترف تفصيليا بالواقعة وأرشد عن مكان المتهمين الآخرين الذين تم ضبطهم بعد عمل عدد من الأكمنة لهم للإيقاع بهم.