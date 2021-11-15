العثور على جثة متعفنة لشاب داخل منزله في منشأة ناصر

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشاب داخل منزله في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابستها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة.

رائحة كريهة

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة، وبعد استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة صاحب الشقة، ويدعى ضياء مجدي أحمد، 30 سنة.

وبالفحص تبين أن المتوفى يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وأن الجثة في حاله تعفن رمي كامل، وبالتفتيش تبين سلامة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، ورجحت التحريات المبدئية بأن جرعة مخدرات زائدة سبب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها في عين شمس

وتكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة ربه منزل داخل شقتها في منطقة عين شمس، وكشفت التحريات أن مأمور قسم عين شمس تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها في دائرة قسم الشرطة.

وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «لميس ن ع غ»، 30 سنة، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.