كل ما تريد معرفته عن فيروس الجهاز التنفسي المخلوي.. خطر يهدد الأطفال

في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها فصل الخريف وانتشار عدة أعراض جانبية لبعض الفيروسات المرتبطة بفصل الخريف، ومن بين هذه الفيروسات التي تظهر أعراضها على الأطفال وخاصة الرضع منهم انتشار فيروس rsv، أو فيروس الجهاز التنفسي المخلوي الذي يكون مشابها في أعراضه لفيروس كورونا، وإليك كل ما تريد معرفته عن فيروس الجهاز التنفسي المخلوي.

كل ما تريد معرفته عن فيروس الجهاز التنفسي المخلوي

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» منشورا توضح فيه للأمهات والسيدات كل ما تريد معرفته عن فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، الذي يصيب الأطفال والأطفال الرضع وتمثلت هذه الأعراض في: «سيلان في الأنف، السعال، الحمى، قلة الشهية، العطس، الصفير»، موضحة أن هذه الأعراض عادة ما تظهر على الأطفال المصابين بفيروس الــRsv في غضون أربعة أيام إلى ستة أيام بعد الإصابة بعدوى الفيروس.

أعراض فيروس الجهاز التنفسي المخلوي تظهر على مراحل وليست مرحلة واحدة

وأضافت وزارة الصحة أن هذه الأعراض عادة ما تظهر على مراحل وليس مرة واحدة فقط لدى الأطفال الصغار جدا «الرضع» المصابين بفيروس الــRsv، وقد تكون هذه الأعراض الوحيدة هي التهيج ونقص النشاط وصعوبة التنفس، وفي حالة ازدياد الأعراض بصورة كبيرة عند الأطفال يجب التوجه إلى الطبيب مباشرة.

فيروس تنفسي شائع يسبب عادة أعراضا خفيفة تشبه أعراض البرد

وأشارت وزارة الصحة إلى أن فيروس الجهاز التنفسي المخلوي هو عبارة عن فيروس تنفسي شائع يسبب عادة أعراضا خفيفة تشبه أعراض البرد، ومن أشهر هذه الفيروسات التي تسبب أعراض تنفسية في جميع دول العالم ومنها مصر وقت تغير المناخ.

وتابعت: «ويتعافي معظم الأشخاص في غضون أسبوع أو أسبوعين ويمكن أن يكون خطيرًا خاصة عند الأطفال الرضع وكبار السن»، موضحة «فيروس الجهاز المخلوي الأكثر شيوعا لالتهاب القصيبات الهوائية الصغيرة في الرئة والالتهاب الرئوي عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة».