«المصل واللقاح» تحذر الأمهات من خطورة إصابة الأطفال بفيروس الـRsv

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، إن فيروس الـRSV يؤدي إلى التهاب القصيبات الهوائية التي تصيب الأطفال من هم دون خمس سنوات وخاصة الأطفال، وهذا الفيروس ينتشر في فصل الخريف وبداية فصل الشتاء وله العديد من الأعراض التي يمكن ملاحظتها ويؤدي إلى ضيق في التنفس بصورة كبيرة، بجانب حدوث حكة ملزمة للطفل المصاب.

فيروس الـRSV قد يسبب الوفاة للأطفال الذين يعانون من وجود حساسية مزمنة

وأضاف الحداد في تصريحات لــ«الوطن» أن فيروس الـRSV قد يسبب الوفاة للأطفال الذين يعانون من وجود حساسية مزمنة، موضحا أنه لابد عند إصابة الرضع الذهاب فورا للمستشفى تجنبا لحدوث ضيق تنفس للطفل، وخوفا من وجود مضاعفات على الجهاز التنفسي التي يمكن أن تؤثر سلبا على صحة الشخص المصاب، لافتا إلى أنه يمكن انتقال العدوى من طفل إلى آخر عن طريق الرذاذ الخارج من الفم.

أعراض فيروس الـRSV البسيطة

وتابع رئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح أن انتشار فيروس يصيب الأطفال بقوة ويؤدي إلى التهاب القصيبات الهوائية «Acute Bronchiolitis» يسمى فيروس الـRSV، وله العديد من الأعراض التي تم ملاحظتها على الأطفال والأمهات وتمثلت هذه الأعراض في «سيلان في الأنف، كحة خفيفة، حرارة خفيفة، العطس»، ولكن هذه الأعراض تتضاعف بعد 5 أيام تتحول لأعراض جديدة.

مضاعفات فيروس الـRSV

وأكد الحداد أن هذه الأعراض تتضاعف وتظهر مجموعة من الأعراض الجديدة أكثر تأثيرًا على صحة الأطفال تتمثل في «نقص الأكسجين، ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 39 درجة، صعوبة في التنفس، بلغم في الصدر، صعوبة في الرضاعة للأمهات، كحة مستمرة»، موضحًا أن الأيام السابقة شهدت انتشار الفيروس بين الأطفال والأمهات بمختلف الفئات العمرية وهي تسبب في إصابة القصيبات الهوائية للمصابين.