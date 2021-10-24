دراسة: النوم الجيد ليلا يخفف من مخاطر السمنة لدى الأطفال الرضع

القليل من الدراسات تسلط الضوء على ضرورة النوم الكافي خلال الأشهر الأولى من الحياة، لذا نشرت دراسة في جامعة بريجهام البريطانية، توضح أثر النوم الجيد على الأطفال، وأكدت أن الحصول على قسط كاف من النوم ليلا أمر حيوي للبقاء بصحة جيدة، وأن الأطفال حديثي الولادة الذين ينامون لفترة أطول ويستيقظون أقل طوال الليل هم أقل عرضة لزيادة الوزن في سن الرضاعة.

وفي حين أن الارتباط بين عدم كفاية النوم وزيادة الوزن أمر راسخ لدى البالغين والأطفال الأكبر سنا، إلا أن هذا الرابط لم يتم التعرف عليه سابقا عند الرضع.

المزيد من الاستيقاظ أثناء النوم يسبب السمنة

قالت الدكتورة المشاركة في الدراسة، سوزان ريدلاين، في قسم النوم والاضطرابات اليومية في بريجهام، إن النوم ليس يؤدي للسمنة فقط ولكن بجانب النوم يوجد عامل آخر هو الاستيقاظ من النوم، ارتبطت باحتمالية زيادة وزن الأطفال في الأشهر الستة الأولى من العمر.

لإجراء هذا البحث، لاحظت ريدلاين وزملاؤها، 298 مولودا حديثا ولدوا في مستشفى ماساتشوستس العام، ثم راقبوا أنماط نومهم باستخدام ساعات حركة الكاحل، وهي أجهزة تقيس أنماط النشاط وتستريح على مدى عدة أيام، واستخرج الباحثون بيانات لمدة ثلاث ليال عند علامات الشهر والستة أشهر بينما يحتفظ الآباء بمذكرات نوم ويسجلون حلقات نوم واستيقاظ أطفالهم.

ارتفاع زيادة الوزن لدى الأطفال بنسبة 95%

أكد الأطباء أن الدراسة قامت على مجموعة من المعايير تتمثل في طول الرضيع ووزنه وحددت مؤشر كتلة الجسم، وتم تصنيف الرضع على أنهم يعانون من زيادة الوزن بنسبة 95% مقارنة بمواصفات النمو الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

لاحظ الباحثون أن الأفراد والأسر الأمريكية من أصل أفريقي ذوي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة، كانوا ممثلين تمثيلا ناقصا في مجموعة البيانات الخاصة بهم، ويمكن أن تؤثر المتغيرات المربكة، مثل مدة الرضاعة الطبيعية، على نمو الرضيع في المستقبل.

ويهدف الباحثون إلى توسيع نطاق هذه الدراسة لتقييم كيفية تأثير أنماط النوم على النمو خلال العامين الأولين من الحياة وتحديد العوامل الرئيسية التي تتوسط العلاقة بين النوم وزيادة الوزن كما أنها تهدف إلى تقييم التدخلات لتعزيز عادات النوم الصحية.

أهمية النوم الصحي في جميع الأعمار يجب على الآباء استشارة أطباء الأطفال

أوصت الدراسة على أهمية النوم الصحي في جميع الأعمار، ويجب على الآباء استشارة أطباء الأطفال حول أفضل الممارسات لتعزيز النوم الصحي، مثل الحفاظ على جداول نوم ثابتة، وتوفير مساحة مظلمة وهادئة للنوم، وتجنب شرب الزجاجات في السرير.