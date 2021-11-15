نائب يطالب بعقد حوارات اجتماعية موسعة عن مشروع قانون الإيجارات القديمة

قال النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» بمجلس الشيوخ، أنَّ الحزب ليس لديه مشروع قانون للإيجارات القديمة إلى الآن، مبينًا أنَّ مشروع القانون يمس المجتمع بالكامل، ويحتاج إلى حوارات مجتمعية موسعة وليس مجرد عمل حزبي فردي، داعيًا إلى وجود شراكة مجتمعية كاملة من جميع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين.

الخولي: مشروع قانون الإيجارات القديمة ليس محلًا للمغالبة

وأضاف «الخولي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ «مشروع قانون الإيجارات القديمة ليس محلًا للمغالبة، إنما يجب أن ننتظر جميعًا الحكومة حتى تفرغ من دراستها للموقف»، متابعًا أنَّ «الحكومة وحدها قادرة على وضع مشروع قانون الإيجارات القديمة لا سيما أنها هي من تمتلك الإحصائيات الصحيحة، لهذا يجب ألا نعجل من خطوات جمع البيانات والإحصائيات التي يبنى عليها القانون».

آليات حل الأزمات بمشروع قانون الإيجارات القديمة

وأكّد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تقسيم المستأجرين إلى شرائح اجتماعية ومادية، موضحًا أنَّ القانون يشمل طبقات مختلفة وحالات مختلفة يجب مراعاتها وهو ما يشكّل الجزء الأصعب في تحقيق العدالة الاجتماعية، مبينًا أنَّه يجب مراعاة المستأجرين فالإخلاءات ليست حلًا، وتعد ظلما لبعض المستأجرين، وكذلك الزيادات التي يطالب بها الملاك، فهي واقعيا فوق قدرة المستأجر، مشيرًا إلى أنَّ القانون يتضمن العديد من النقاط المهمة التي تحتاج دراسة طويلة وموسعة بمشاركة كل الأطراف المعنية.