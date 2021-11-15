وائل الفشني في حفل جديد على مسرح ساقية الصاوي

يستعد المنشد الديني وائل الفشني، لأحياء حفل جديد له، وذلك في يوم 19 نوفمبر الجاري، على مسرح ساقية الصاوي، على أن يكون هذا الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وائل الفيشني يروج لحفلته على مسرح ساقية الصاوي

أعلن الفنان وائل الفشني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عن أسعار تذاكر الحفل، قائلاً: «أسعار تذاكر الحفل تبدأ من 100 جنيه».

ومن المقرر أن يقوم المنشد الديني وائل الفشني، بغناء باقة متنوعه ومميزة من أغانيه، كما سيقدم أبرز الابتهالات والأدعية الدينية، وسط جمهوره ومعجبيه، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولم تكن حفلة 19 نوفمبر، هي الأولى للفنان وائل الفشني، على مسرح ساقية الصاوي، حيث أقام حفلاً من قبل في أبريل الماضي من العام الجاري 2021.

وائل الفشني يحتفل بدعاء «بنده عليك»

واحتفل الفنان وائل الفشني، من خلال حفله في أبريل الماضي، بدعائه الجديد «بنده عليك»، الذي يقدمه بالمشاركة مع المطرب أحمد سعد، والذي استطاع تحقيق نجاحاً كبيراً منذ طرحه على حساب الفنان أحمد سعد الرسمي على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وائل الفشني: أنتمي إلى صعيد مصر

وصرح المنشد الديني وائل الفشني، خلال لقائه السابق مع الإعلامية إسعاد يونس، خلال برنامجها «صاحبة السعادة»، أنه ينتمي إلى صعيد مصر، مشيراً إلى أنه كان يعتقد أنه من محافظة قنا، ولكنه اكتشف أن أصوله ترجع إلى محافظة سوهاج.

وأشار المنشد الديني وائل الفشني، خلال هذا اللقاء السابق، إلى أنه دائماً حريص على أن يهتم بالتراث الغنائي من الصعيد، قائلاً: «أهتم بالتراث الغنائي من الصعيد، وعندي يقين أن الصعيد بها العديد من الأصوات الجميلة والمميزة»، مضيفاً: «أصوات المطربين والفنانين الصعيدين جميلة جداً وأحب سماعهم باستمرار».