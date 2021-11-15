تشييع جثمان الراحل محمود اللوزي من مسجد الزمالك

أعلن ياسين مرديني ابن شقيق زوجة الفنان الراحل محمود اللوزي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، أن صلاة الجنازة على جثمان زوج عمته عقب صلاة الظهر بالزمالك.

وكتب ياسين صلاة الجنازة على محمود اللوزي، اليوم الإثنين بعد صلاة الظهر في جامع الزمالك بجانب ساقية الصاوي.

المخرج محمود اللوزي والد الفنانة يسرا اللوزي

وتوفي منذ قليل المخرج محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن عمر يناهز 63 عاماً، وفق ما أعلنه المخرج محمد العدل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب «العدل» عبر حسابه: «محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله، كان ممثلا جميلا وكان حبيبي على المستوى الشخصي، الله يرحمه والبقية في حياتك يا يسرا».

محمود اللوزي، هو مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي ولد في 9 سبتمبر عام 1958، كما يُعد والد الممثلة اللوزي، عمل في بداياته في مجال التمثيل لفترة من الوقت، ثم سافر بعد ذلك إلى أمريكا ولكنه عاد مرة أخرى.