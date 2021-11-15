معلومات عن المخرج محمود اللوزي بعد وفاته

توفي منذ قليل المخرج محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن عمر يناهز 63 عاماً، حيث أعلن عن خبر وفاته كلاً من المخرج محمد العدل، والفنان فتحي عبد الوهاب.

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن المخرج الراحل محمود اللوزي.

بدايات محمود اللوزي

محمود اللوزي، هو مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وابنته الفنانة يسرا اللوزي التي قدمت العديد من الأعمال الفنية للسينما المصرية.

ولد المخرج محمود اللوزي، في 9 سبتمبر عام 1958، عمل في بداياته في مجال التمثيل لفترة من الوقت، ثم سافر بعد ذلك إلى أمريكا ولكنه عاد مرة أخرى، مع ابنته، ليخرج العديد من الأعمال.

أعمال محمود اللوزي السينمائية

قدم المخرج محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، العديد من الأعمال السينمائية، مثل: فيلم «ميكروفون»، و«قبلات مسروقة»، و«إسكندرية نيويورك»، و«بالألوان الطبيعية»، وغيرهما من الأفلام

المخرج محمود اللوزي في التليفزيون

خاض المخرج الراحل محمود اللوزي، تجربة الإخراج التليفزيونية عن طريق تقديمه لعدة أعمال درامية، مثل: مسلسل «خاص جدًا»، و«الجماعة ج1»، و«مشرفة رجل لهذا الزمان»، و«الخروج»، وغيرهما من الأعمال التليفزيونية.

تجربة محمود اللوزي مع الأفلام القصيرة

كانت للمخرج الراحل محمود اللوزي، تجربة أخرى وهي إخراجه للأفلام القصيرة مثل: فيلم «من النهاردة»، و«كما في مرآة»، وغيرهم من الأفلام القصيرة.

آخر أعمال محمود اللوزي

كانت آخر أعمال المخرج محمود اللوزي، هو فيلم «رأس السنة»، الذي قدمه للسينما المصرية في عام 2020، حيث شارك فيه من خلال تقديمه لشخصية «منصور»، مع العديد من نجوم الفن، مثل: إياد نصار، علي قاسم، أحمد مالك، إنجي المقدم، بسمة، شيرين رضا، وغيرهم من الفنانين، وكان هذا العمل من إخراج محمد صقر، وتأليف محمد حفظي.