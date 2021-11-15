المنتج محمد العدل يعلن وفاة الفنان محمود اللوزي

توفي المخرج محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، منذ قليل، عن عمر يناهز 63 عاماً، وفق ما أعلنه المخرج محمد العدل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل.

وكتب «العدل» عبر حسابه: «محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله، كان ممثلا جميلا و كان حبيبي على المستوى الشخصي، الله يرحمه والبقية في حياتك يا يسرا».

فيما نعى الفنان فتحي عبدالوهاب، المخرج الراحل محمود اللوزي، ونشر صورة تجمعهما على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها: «وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي.. ربنا يرحمه ويغفرله».

وعرض مؤخرا ليسرا اللوزي حكاية بالورقة والقلم من مسلسل «إلا أنا»، وقد تصدرت «التريند» في أولى حلقاتها، ونالت إشادات الجمهور.

الحكاية من بطولة يسرا اللوزي، علي الطيب، عماد رشاد، نور محمد، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدى، ريهام الشنوانى، ياسر الرفاعى، فكرة يسرى الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى، إخراج محمد بكير وأسامة عرابي، وإنتاج أروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى.

تتناول الحكاية قضية مشكلة أسرية بين الأب والأم، واستغلال الأخيرة قضية رؤية الأول لأبنائه، وزرع الكره في قلوبهم ناحيته.

محمود اللوزي، هو مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي ولد في 9 سبتمبر عام 1958، كما يُعد والد الممثلة اللوزي، عمل في بداياته في مجال التمثيل لـ فترة من الوقت، ثم سافر بعد ذلك إلى أمريكا ولكنه عاد مرة أخرى.

أعمال محمود اللوزي السينمائية

قدم المخرج محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، العديد من الأعمال السينمائية، مثل: فيلم «ميكروفون»، و«قبلات مسروقة»، و«إسكندرية نيويورك»، و«بالألوان الطبيعية»، وغيرهما من الأفلام.

محمود اللوزي في التليفزيون

خاض المخرج الراحل محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، تجربة الإخراج التليفزيونية عن طريق تقديمه لعدة أعمال درامية، مثل: مسلسل «خاص جداً»، و«الجماعة ج1»، و«مشرفة رجل لهذا الزمان»، و«الخروج»، وغيرهما من الأعمال التليفزيونية.

كانت للمخرج الراحل محمود اللوزي، تجربة أخرى وهي إخراجه للأفلام القصيرة مثل: فيلم «من النهاردة»، و«كما في مرآة»، وغيرهم من الأفلام القصيرة.