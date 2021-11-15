سارة طرابيك تحيي الذكرى السادسة لرحيل زوجها: «لن انساك يوماً»

أحييت سارة عبدالعاطي، زوجة الفنان الراحل سعيد طرابيك الذكرى السادسة على وفاة زوجها، ونشرت سارة مجموعة صورة جمعت بينهما عبر حسابها الشخصي «فيس بوك».

وعلقت سارة طرابيك على الصور قائلة، «اشتقت لك وليست للمرة الأولى أو الأخيرة بل هي عادتي في كل ثانية، لم ولن آنساك يوماً يا أجمل إنسان وأطيب قلب شوفته في حياتي وأعظم رجل اللهم أجعله ممن قولت فيهم: فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ».

وأضافت «اليوم الذكرى السادسة للفنان القدير المحترم أستاذي وحبيبي سعيد طرابيك الغائب الحاضر، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب».

وفاة الفنان سعيد طرابيك

جدير بالذكر أن الفنان الراحل سعيد طرابيك قد ولد في17 أبريل 1941 وتوفي في 15 نوفمبر 2015)، وبدأ مشواره الفني في أواخر ستينيات القرن العشرين، حيث عمل بالمسرح والتلفزيون والسينما، وأرتبط الفنان سعيد طرابيك بالفنان عادل إمام، حيث مثل معه بالعديد من الأفلام والمسرحيات من أهمها مسرحية «شاهد ما شفش حاجة»، كما شارك بأدوار ثانوية بالكثير من الأعمال منها مسلسل «الكبير أوي» و«جزيرة الشيطان»، وفيلم «وش إجرام».

زوجة سعيد طرابيك تهدي مقتنياته للمركز القومي للمسرح

أهدت سارة بعض المقتنيات الخاصة بزوجها للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إيمانًا منها بالمشروع الفني لوزارة الثقافة بتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم، وبإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، والذي ينفذه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق.

جاء ذلك تحت رعاية معالي وزير الثقافة والخاص بإقامة جناح للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح.