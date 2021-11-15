محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء وتطوير 6 مدارس بتكلفة 29 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لافتاً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية لإضافة 1578 فصلا جديدا بتكلفة 704 مليون و 581 ألف جنيه بنطاق المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة والمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

إنشاء وتطوير 6 مدارس

وأوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية في الشرقية أنه جاري الإنتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 6 مدارس بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة 29 مليون و 24 ألف جنيه شملت «إنشاء جديد لمدرسة سويلم عبد المنعم سليم للتعليم الأساسي بتكلفة 5 مليون و 379 الف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 57 % واحلال كلي لمدرسة برمكيم الابتدائية رقم 1 و 2 بتكلفة 3 مليون و 190 ألف جنيه ، حيث بلغت نسبة التنفيذ 70 %».

تطوير مدرسة أحمد عرابي الابتدائية

ولفت غلى ان أعمال التطوير شملت «توسعة مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بتكلفة 4 ملايين و 240 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 50 % وإنشاء جديد لمدرسة الدكتور محمد عبد المنعم سليم الثانوية بتكلفة 7 ملايين جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 62 % وإنشاء جديد لمدرسة سهام عبد الحميد الثانوية بتكلفة 6 ملايين و744 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 69 % وتوسعة مدرسة شوبك أكراش الإبتدائية بتكلفة مليونين و 468 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80 %».

وأضاف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المقرر وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.