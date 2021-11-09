محافظ الشرقية يفتتح مبني «أبو كبير التعليمية» بتكلفة 10 ملايين جنيه

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مبنى إدارة أبو كبير التعليمية الجديد، المُقام على مساحة 1522 مترا، ومكون من 5 طوابق، بتكلفة مالية 10 ملايين و92 ألف جنيه، للمساهمة في الارتقاء بالخدمات كافة المقدمة في قطاع التعليم، والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة، وتقديم خدمات مميزة لأبنائنا الطلاب، حرصا على مستقبلهم.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب محافظ الشرقية، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس حمدي نصر، رئيس مدينة أبو كبير، ومحمد رمضان، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

المحافظ يتفقد غرف الإدارة التعليمية

وتفقد المحافظ ومرافقوه غرف الإدارة التعليمية في أبو كبير، التي تضم «صالة خدمة المواطنين – التخطيط والمتابعة – شؤون العاملين – الشؤون المالية – التوجيه العام- الشؤون الإدارية والقانونية – قاعة متعددة الأغراض – قاعات تدريب واجتماعات وفيديو كونفرانس - غرف رؤساء الأقسام – مخازن ومشتريات – المعامل والوسائل التعليمية – أمن ومراقبة – شؤون طلبة – مصلى».

وهنأ «غراب» العاملين بالإدارة التعليمية بمناسبة افتتاح المبني الجديد، مطالبا بحسن استقبال المترددين على المبنى، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وقدم العاملون بالإدارة التعليمية الشكر لمحافظ الشرقية، لمشاركته فرحتهم بافتتاح المبني الجديد ودعمه الدائم والمستمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة العمل المناسبة للعاملين بقطاع التربية والتعليم.

الدولة تولي اهتماما بتطوير قطاع التعليم

وأكد الدكتور ممدوح غراب، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية، بالإضافة إلى 1578 فصل جديد، بتكلفة 704 ملايين و581 ألف جنيه بنطاق المحافظة، لتقديم تعليم جيد للأجيال المقبلة، للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.