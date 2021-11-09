ضبط 1760 قطعة «باتيه» فاسدة بمصنع في الشرقية

ضبطت حملة تفتيشية من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، 3 مصانع بمحافظة الشرقية خاصة بحلوى الأطفال، تستخدم مواد منتهية الصلاحية في تصنيع حلوى الأطفال.

المصنع الأول: 1760 قطعة باتيه منتهية الصلاحية

وكشف المهندس عبد المنعم خليل أن الحملة تمكنت من ضبط 3 مصانع بمحافظة الشرقية، حيث ضُبط في المصنع الأول عدد 1760 «قطعة باتيه» منتهية الصلاحية، وذلك قبل توزيعها في الأسواق.

المصنع الثاني: طن حلويات فاسدة

ونوه خليل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المصنع الثاني بمحافظة الشرقية أيضا، تم ضبطه وبه طن حلويات فاسدة وبسكويت منتهي الصلاحية أيضا.

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية أنه تم تحويل أصحاب المصانع إلى النيابة العامة مع إعدام الكميات المضبوطة في المصانع .

المصنع الثالث: طن و660 كيلو شيكولاته منتهية الصلاحية

أما المصنع الثالث، الذي توصلت حملة وزارة التموين إليه، فضُبط به طن و660 كيلو جرام شيكولاتة، منتهية الصلاحية، يستخدمها في تصنيع حلوى الأطفال المختلفة.

واستغرقت الحملة التموينية، التي شنتها الوزارة بتعليمات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاصة بتشديد الرقابة على الأسواق، ما يقرب من 7 ساعات متواصلة حتى تم التوصل للثلاثة مصانع المذكورة، حيث تحركت الحملة التموينية منذ الساعة 12 ظهر اليوم الثلاثاء، لتتمكن من ضبط الكميات المذكورة حتى الساعة السابعة مساء.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات لقطاع التجارة الداخلية بالوزارة، بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع بيع أي سلعة رديئة أو منتهية الصلاحية، حفاظا على صحة المواطنين.

وتوعد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بإجراءات قانونية رادعة، ضد كل من يضر بصحة المواطنين من خلال استخدام أو بيع أي مواد غذائية لا تصلح للاستخدام الآدمي.