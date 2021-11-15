بمشاركة القوات المسلحة.. إحياء الذكرى السنوية لضحايا الحرب العالمية

أحيت السفارة البريطانية في القاهرة، الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية (الأولى – الثانية)، بمشاركة القوات المسلحة ووفود سياسية وعسكرية رفيعة المستوى، وعدد من أسر ضحايا المعركة والمحاربين القدماء وعناصر من الموسيقات العسكرية.

وأُجريت المراسم في منطقة مقابر الكومنولث الحربية بهيلوبوليس، وأعقب ذلك أداء ترانيم الصلاة والوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحرب، كما اشتملت المراسم وضع قادة الوفود الأجنبية، أكاليل الزهور على قبر ضحايا الحرب العالمية (الأولى – الثانية).

حضر المراسم مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية، وعدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية.