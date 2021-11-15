محافظ الشرقية: 322 مليون جنيه من «تنمية المشروعات» لتمويل 9975 مشروعا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضاً للشباب قدرها 322 مليون و 420 ألف و553 جنيه في الفترة من 1 / 1 /2021 حتى 30 / 9 /2021 لتمويل 9975 مشروعا لتوفير 20192 فرصة عمل حقيقة للشباب ليحيا حياة كريمة.

قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعات بالشرقية

ووفقا لبيان صحفي، اليوم، أشاد محافظ الشرقية بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة بما يساعد في الحد من البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

55 مليون و 716 ألف و536 جنيه لتمويل 192 مشروع

ومن جانبه أوضح وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، أن الجهاز قدم 55 مليون و 716 ألف و536 جنيه، إقراض مباشر، لتمويل 192 مشروعا وتوفير 890 فرصة عمل ، كما تم تقديم 216 مليون و 219 ألف و 490 جنيه، إقراض متناهي الصغر، لتمويل 7983 مشروعاً، وتوفير 18531 فرصة عمل، و تقديم 50 مليون و484 ألف و527 جنيه، إقراض جهات وسيطة، بنوك، لتمويل 1800 مشروع وتوفير 771 فرصة عمل لتحسين مستوي الدخل ودفع عجلة الاقتصاد.

وتفعيلاً لنظام الشباك الواحد وتيسيراً علي العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها، أشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى إصدار 460 رخصة نهائية و430 رخصة مؤقتة و210 أرقام قومية و174 سجل تجاري و 179 بطاقة ضريبية و266 تأمينات.

وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قام بضخ 13 مليون و400 ألف جنيه لتمويل 492 مشروعا وتوفير 974 فرصة عمل وذلك بقرى حياة كريمة كما تم تنفيذ دورتين تدريبيتين في مجال الملابس الجاهزة لعدد 94 سيدة بالإضافه إلى تنفيذ دورتين بعنوان «ولد فكرة مشروعك»، لعدد 64 متدربا وتنفيذ دورتين بعنوان «إبدأ مشروعك»، لعدد 70 متدربا، ودورة تدريبيه بعنوان «النساء يمضين قدماً»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لعدد 26 متدربا وذلك تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة ولخلق حياة أفضل للمواطنين.