محافظ الشرقية يعتمد المخطط الاستراتيجي لـ«صان الحجر وأبو عمر»

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المخطط الإستراتيجي العام لمدينتي «منشأة أبو عمر»، و«صان الحجر القبلية»، بعد تعديلهما، عقب موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، وطبقاً للاشتراطات البنائية الجديدة للمدن المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضبط وحوكمة العمران.

الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية

وأكد محافظ الشرقية أن إنهاء تلك المخططات يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، بالإضافة إلى توفير الخدمات العامة والمسكن الملائم، وتحسين فرص المعيشة، من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها، وأوضح أنه تم مراعاه التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين، والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال المقبلة، لكي ينعموا بحياة كريمة خالية من التكدسات والعشوائيات، وإعادة الطابع الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.

بدء اعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن

ومن جانبها، أوضحت المهندسة سالي حسين، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، أنه تم البدء في اعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن، بدايةً من صدور قانون البناء الموحد عام 2008، حيث بدأت بمدينة الزقازيق عام 2009، واليوم تنتهي بمدينتي «صان الحجر القبلية» و«منشأة أبو عمر»، مشيرةً إلى أنه تم ترسيم الحدود للمدينتين وفصلهما عن مركز الحسينية، بعد أن كانتا تتبعان له سابقاً.

سهولة استخراج تراخيص البناء في ظل قانون البناء الموحد

وأضافت مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن اعتماد المخطط الاستراتيجي للمدن يتيح للمواطن سهولة اإستخراج تراخيص البناء، في ظل قانون البناء الموحد 119 لسنه 2008، لافتةً إلى أن النسيج العمراني في المدينة يختلف عن القرية، من حيث تحديد المناطق السكنية والصناعية وشبكات الطرق، بالإضافة إلى تحديد المشروعات ذات الأولوية في القطاعين الاستثماري والخدمي، إلى جانب مشروعات البنيه الأساسية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.