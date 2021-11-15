عاجل.. نشوب حريق في المستشفي التعليمي بالمنوفية (فيديو)

شب حريق في المستشفي التعليمي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتصاعدت الأدخنة من القسم الاقتصادي في المبني القديم، وعلى الفور أبلغت إدارة المستشفى النجدة وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

ودفعت الحماية المدنية، بعدد7 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق، وتحاول الحماية المدنية السيطرة علي النيران التي شبت في المبنى الإقتصادي بالمستشفى التعليمي بشبين الكوم .

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مدير قوات الحماية المدنية في المنوفية، يفيد بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء السيطرة على حريق شب في المبنى الاقتصادي بالمستشفى التعليمي بمدينة شبين الكوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .