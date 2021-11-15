صحيفة: أكثر من 1600 حريق اندلع في إسرائيل خلال الأيام الماضية «صور»

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس الأحد، إن رجال الإطفاء، تعاملوا مع أكثر من 1600 حريق اندلع في إسرائيل، خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن الظروف الجوية غير العادية ودرجات الحرارة المرتفعة التي سادت إسرائيل خلال الـ 72 ساعة الماضية، أدت إلى اشتعال حرائق متعددة.

وقال رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ، إن صعوبة إخماد هذه الحرائق جاء نتيجة الظروف الجوية، مما أدى إلى حرق معظم النباتات الجافة جدًا.

وأشارت «يديعوت احرونوت»، إلى إمكانية نشوب بعض الحرائق، عمدا.

الحرائق تسببت في تغيير مدارج «مطار بن جوريون»

وأخلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ورجال الإطفاء، حوالي 100 منزل، كما تسببت الحرائق في تغيير مدارج «مطار بن جوريون».

وكان انفجار كبير، وقع جنوب تل أبيب في وقت سابق، جراء اندلاع حريق في مجمع لجراجات السيارات، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات جراء الانفجار.

وينتشر حريق الغابات على مشارف القدس، وبدأت عمليات الإجلاء في عدة قرى تضررت من النيران، وستبقى أطقم العمل منتشرة طوال الليل وربما خلال الأيام المقبلة لمنع انتشار الحريق.

وفي 15 أغسطس الماضي، اندلع حريق غابات في تلال خارج القدس المحتلة، اسفر عن تصاعد سحب الدخان فوق المدينة وإجلاء سكان عدة تجمعات سكنية، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».

وفي 13 أغسطس الماضي، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حريقا ضخما اندلع وسط إسرائيل، وقالت صحيفة «جيروزاليوم بوست» الإسرائيلية في ذلك الوقت، إن 4 فرق إطفاء عملت في المنطقة،

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن الحريق تسبب في تصاعد دخان كثيف، موضحة أن الحريق لم يتسبب في أي خطر على الأفراد أو الممتلكات.