محافظ الفيوم: الانتهاء من تركيب سواقي المحافظة مطلع الأسبوع القادم

قال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، إنه سيتم الانتهاء من تركيب سواقي المحافظة في مطلع الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أنها معلم تاريخي مهم، واعتاد مختلف الأجيال على زيارتها في فصل الشتاء.

المحافظ: عملنا على إبراز المعالم التاريخية بالمحافظة

وأضاف محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «وفقا للتوجيه الرئاسي بتطوير عواصم المحافظات، فإننا عملنا على إبراز المعالم التاريخية لكل عاصمة محافظة، حيث تحتوي على نقاط الجذب المميزة الخاصة بها، وبالتالي نالت السواقي اهتماما كبيرا».

مشروع تطوير السواقي عمل كبير ونتائجه مبهرة

وتابع محافظ الفيوم، أن مشروع تطوير السواقي عمل كبير حيث شهد تغيير عددا من خطوط الصرف الصحي والمياه والكهرباء وأعمال البنية التحتية، إذ أنها مدينة قديمة، وشبكات المناطق فيها تقادم، وكان من المهم جدا تغيير هذه الأعمال متزامنة مع السواقي، فتم تغيير كل الشبكات المغذية لهذه المنطقة.

زمن تطوير المشروع لم يتجاوز 12 شهرا

وأكد محافظ الفيوم، على أن زمن تطوير المشروع لم يتجاوز 12 شهرا، حيث جرى عمل معالجات فنية لبحر يوسف لحمايته وحماية اليابس، حيث تعتبر منطقة السواقي واجهة كاملة على بحر يوسف وأنشئ العديد من المطاعم والكافيتريات والبازارات، مشيرًا إلى أن الطريق الموازي لبحر يوسف لم يغلق: «المشروع يسير وفق معدلات زمنية أسرع من المخطط لها وسيتم الانتهاء من تنفيذه بشكل لائق بروحه الحضارية وسيتم فتح أنشطة جديدة لم تكن موجودة من قبل، بالإضافة إلى تواجد مناطق مفتوحة للمواطنين دون دفع أي رسوم».