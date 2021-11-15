المشدد 5 سنوات لموظف وربة منزل ضربا آخر «عمدا» في الزاوية الحمراء

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة «موظف آمن»، و«ربة منزل»، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانتهما بضرب آخر «عمدًا»، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عبداللطيف، حاتم أبو الشنب، وأمانة السر رفاعي فهمي، يحيى عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 4908 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء، أن المتهمين «ياسين. ع»41 عامًا، موظف آمن، و«صديقة. ش» 59 عامًا، ربة منزل، ضربا المجني عليه « جمال.ع» عمدًا، بأن سددا إليه عدة ضربات بعموم جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدا من ذلك قتله، ولكن أفضى إلى موته، وأحرزت المتهمة أداة «زاحف» واستخدمتها في التعدي على المجني عليه «جمال.ع» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وبذلك يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة من قانون العقوبات ومكرر من القانون والمعدل بقرار وزير الداخلية.

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أقوال الشهود

وجاء في أقوال الشاهدة «مهيتاب. م»، بأنها أبصرت الواقعة من شرفة مسكنها، ونتيجة لخلافات سابقة تعدى المتهمان على المجني عليه ضربا، بأن سدد الأول له عدة لكمات استقرت بعموم جسده، والثانية تعدت عليه مستخدمة أداة «زاحف» حتى سقط المجنى عليه أرضا فاستنجد الأهالي بالشاهد السادس لتوقيع الكشف الطبي عليه.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من الشهود الإثبات، من بينهم نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم الزاوية الحمراء، الذي تلقى بلاغًا من الأهالي بتواجد جثمان المتوفي بدائرة القسم، وما أن انتقل لمحل الواقعة حتى تمكن من ضبط المتهمين، وبإجراء تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بأقوال سابقيه.