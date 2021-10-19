السجن المشدد 10 سنوات لتاجري مخدرات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سائقين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لإدانتهما بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنه، وعضوية المستشارين محمد كمال عبد الستار، والسعيد محمود محمد، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

تحقيقات النيابة العامة

أوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 2200 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، أن المتهم «حسن .ر» 34 عامًا، و«محمد.غ» 27 عامًا، سائقين، يتاجران في المواد المخدرة خاصة «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ويكونا قد ارتكبا جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل الأول، والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

تحريات مكافحة المخدرات

أكدت التحريات التي أجراها رائد مكافحة المخدرات، تجارة المتهمين في المواد المخدرة، فرتب له مصدر سري اتفاقًا للشراء، فتواجه لهما رفقة الشاهد الثاني، وأجرى معه تجربة الشراء فأبصر مادة مخدرة، فتمكن والشاهد الثاني من ضبطهما، وبتفتيشها عثر على الجوهر المخدر، وهواتف محمولة، ومبلغ مالي، وبمواجتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزيا قصدهما من إحرازهما للمادة المخدرة للاتجار بها، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما من راغبي الشراء.

المعمل الكيماوي

ثبت المعمل الكيماوي أن الحرز المرسل للفحص وزن قائما على الميزان الحساس 374.25 سنتيجرام، وأنها للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وثبت أيضًا أن الحرز المرسل للفحص وزن قائمًا على الميزان الحساس 179.5 سنتيجرام، للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.