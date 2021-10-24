السجن المشدد لـ 3 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وقبضوا على مواطن

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة «ترزي وفني وفرد أمن» بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بحيازة سلاحين ناريين، دون ترخيص، وانتحال شخصية ضباط الشرطة، بمنطقة المرج.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 10355 لسنة 2021 جنايات المرج، أن المتهمين «أشرف . م» 45 عامًا، ترزي، و«جابر . ح»32 عامًا، فرد أمن، و«أحمد. خ»22 عامًا، فني، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين فرد خرطوش، وذخائر تستخدم على الأسلحة النارية غير مششخنة دون أن يكون مرخصًا بحيازتها وإحرازها.

انتحال شخصية ضباط

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين ألقوا القبض على أحد المواطنين، دون وجه حق، بعدما اتصفوا بصفة كاذبة وهي أنهم رجال ضبط قضائي ودللوا على ذلك بإحرازهم أسلحة نارية، وشرعوا في الاستيلاء على المبلغ المالي، والهاتف المحمول المبينين وصفا وقيمة وقدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه «محمد.أ» وكان ذلك بأن اتصفوا بصفة غير صحيحة، فتحصلوا منه على منقولاته، وتدخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية دون أن يكون لهما صفة رسمية من الحكومة وأجروا عملًا من مقتضاياتها وارتكابهم الجريمة موضوع الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات.

المجني عليه يُدلى بشهادته

واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليه، وقال إنه أثناء حال بالطريق العام فوجئ بسيارة ميكروباص ترجل منها المتهمون وتوجهوا صوبه زاعمين أنهم ضباط شرطة واستوقفوه وأجروا تفتيشه وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي، وحين أمروه باستقلال سيارتهم استغاث بالمارة الذين هبوا لنجدته.

القبض على المتهمين

وأكد ضابط مباحث قسم شرطة المرج، في شهادته، أنه أثناء مروره لملاحظة الحالة الأمنية، شاهد المجني عليه، فتوجه لاستطلاع أمرهم فأبلغه الأخير بما تعرض له، وبتفتيشه للمتهمين عثر بحوزتهم على أسلحة نارية، وذخائر، ومبلغ مالي.