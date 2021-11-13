كيفية حضور منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. «كونوا مستعدين»

يعتبر منتدى شباب العالم، منصة هامة للشباب، لمناقشة مختلف الموضوعات التي تشغل هذه الفئة على مستوى العالم، وهو متاح لجميع الشباب من جميع الدول، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، كما يتم تشجيع الشباب المؤثرين في مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم على التسجيل، متحدثين أيضا.

طريقة التسجيل والحضور في منتدى شباب العالم

وحدد الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتدى شباب العالم، طريقة التسجيل والحضور، من خلال تقديم طلب على موقع المنتدى، وقال الموقع: «يرجى ملاحظة أن الأماكن محدودة، لذلك قم بتعبئة الطلب في أقرب وقت ممكن، ونتطلع لاستقبالك في مدينة السلام شرم الشيخ».

وانطلقت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم في عام 2017، استجابة لإحدى توصيات مؤتمر الشباب، ووصل عدد الحضور فيه إلى 3200 شاب من 113 دولة، فيما وصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك في عام 2018، تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا من 169 دولة.

وعُقدت النسخة الثالثة منه في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمشاركة أكثر من 7000 شاب من 197 دولة، وهي النسخة الأكبر، وتعتبر الدورة الجديدة، هي النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، ولم يتحدد موعدها حتى الآن.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على فيسبوك، عن حدث ضخم للإعلان تفاصيل النسخة الجديدة لمنتدى شباب، وأوضحت في فيديو تحت شعار «كونوا مستعدين» عن أنه سيتم إعلان تفاصيل هامة بعد غد الاثنين.

ماذا أحتاج لأسجل بمنتدي شباب العالم؟

وإذا كنت ترغب في التسجيل لحضور منتدى شباب العالم، فعليك تحضير المستندات التالية:

- صورة ضوئية من جواز السفر (للمتقدمين الدوليين).

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (للمواطنين المصريين).

- صورة شخصية على خلفية بيضاء.

- كما قد يُطلب منك بعض المستندات الإضافية مثل السيرة الذاتية أو فيديو أو ورقة بحث.

كيفية التسجيل في منتدى شباب العالم

وعن خطوات التسجيل فهي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل من هنا.

- شاهد فيديو «الطريق إلى منتدى شباب العالم»، الذي يوضح كيفية التسجيل من هنا.

خطوات التسجيل في منتدى شباب العالم

- الخطوة الأولى: املأ معلوماتك الأساسية.

- الخطوة الثانية: تحقق من بريدك الإلكتروني.

- الخطوة الثالثة: أكمل ملفك الشخصي.