عضو «تنسيقية الأحزاب»: أتمنى عقد منتدى شباب العالم قريبا

قالت شيماء عبدالإله عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فكرة منتدى شباب العالم كانت نابعة من الشباب، والقائمون على تنفيذها من الدارسين بالبرنامج الرئاسي، موضحةً: «مفتقدون للمنتدى، لأن التنسيقية كانت تشارك بشكل قوي فيه كما تشارك في المؤتمرات الشهرية، وأتمنى أن تنتهي أزمة كورونا لأننا عانينا منها كثيرًا».

وأضافت «عبدالإله» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة صابر مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن المنتدى كان فرصة رائعة لعرض الأفكار للشباب المصري وكل شباب العالم، ويتيح للشباب مقابلة القيادة السياسية، وهو ما لا يحدث في أي مكان بالعالم، بالإضافة إلى عرض الكثير من الخبراء لآرائهم التي لا تتاح الفرصة لهم في التعبير عنها بدولهم.

وتابعت: «نأمل بأن يعقد المؤتمر قريبًا، وفي التنسيقية نعمل على أن نكون مواكبين لكل جديد، فلجان التنسيقية تعمل بشكل مستمر، ونعمل على أبحاث موضوعات تخص الدولة المصرية، وإذا جرى عقد المنتدى فإن العدد من الممكن أن يكون أكبر والموضوعات أكثر تكثيفًا تعويضًا للتوقف خلال الفترة الماضية».

وأردفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «المنتدى مستمر في العمل حتى لو لم يعقد طيلة الفترة الماضية، لكن لجانه الخاصة به والشباب القائمين على تنظيمه مستمرون في العمل ولا يتكاسلون أبدًا، ونشكرهم ونشكر القيادة السياسية التي تدعم الشباب بشكل مستمر حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، إذ جرى الإعلان عن تدشين التنسيقية في إحدى منتديات الشباب، وشاركنا في كل النسخ من المنتديات، ونشارك دوما في الجلسات العمل وورش العمل ونشعر بأننا جزء من هذا النجاح وأننا ساهمنا فيه حتى أصبح هذا المنتدى منصة عالمية يشيد بها الجميع».