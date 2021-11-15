طلعت مصطفى: افتتاح أحدث مراكز"إيجنايت إيجبت" للتدريب البدني والرياضي بداية العام المقبل في مدينتي

وقعت مجموعة طلعت مصطفى اتفاقا مع شركة " إيجنايت إيجبت " للتدريب البدني والرياضي لافتتاح أحدث فروعها داخل أوبن أير مول – مدينتي بداية من مطلع العام الجديد.

ويقام المركز الرياضي التابع لشركة " إيجنايت إيجبت "، الرائدة في مجال التدريب البدني والرياضي على مساحة 2500 متر مربع ليتيح للزائرين فرصة ممارسة التدريبات البدنية والرياضية في واحدة من أفضل المراكز بمصر وذلك اطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على الالتزام بمعايير جودة جميع أنماط الحياة.

ويضم الفرع الجديد لـ "إيجنايت" في أوبن آير مول - مدينتي صالة ألعاب رياضية متكاملة تقدم تدريبات لياقة بدنية وبرامج إعادة تأهيل للإصابات ، وغيرها من الخدمات البدنية والصحية .

ومنذ افتتاح أول فرع في عام 2016، اشتهرت "إيجنايت" بريادتها في مجال التدريب البدني والصحي ، وقامت بتدريب رياضيين محترفين وأوليمبيين في العديد من الرياضات.

ويعد مركز التدريب في أوبن آير مول توسعاً لشركة "إيجنايت"، والذي سيصبح "المنشأة السابعة" التي يديرها خبراء التدريب والتأهيل، ومن المقرر أن يكون واحداً من أكبر المراكز الصحية واللياقة البدنية في مصر.

تم توقيع العقد في احتفال رسمي في أوبن آير مول، وقام بالتوقيع كل من السيد/ عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، والسيد/ حسين عبدالدايم، المدير التنفيذي لشركة " إيجنايت ".

ويعد أوبن آير مول واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط ، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و 8 مباني تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية ، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع .

وتم تشغيل أوپن آير مول جزئياً منذ عام 2019 مع افتتاح اثنين من مبانيه الثمانية ، وهما مبنى E الذي يضم كارفور هايبر ماركت ، والآخر مبنى D الذي يشمل مجمعًا سينمائيًا يضم 15 شاشة عرض سينمائية مزودة بأحدث تقنيات العرض الخاصة .

وتخطط إدارة أوبن آير مول لافتتاح المبنى الثالث والرابع قريبًا قبل نهاية العام الحالي، وسيضم المبنى الثالث “Food Hall” او قاعة طعام تلبي جميع الأذواق وتشمل أفضل سلاسل المطاعم العالمية والإقليمية والمحلية، أما المبنى الرابع فسيكون عبارة عن مركز ترفيهي عائلي مصمم بشكل فريد من شأنه أن يقدم تجربة فريدة في التسوق والترفيه لكل أفراد العائلة .

كما سيقدم المول لزواره والمتسوقين تجربة لم يسبق لها مثيل في مصر، حيث سيضم عدد 4 ترام للتجول بين مباني المول المختلفة، بتصميم مستوحى من الترام الموجود بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بما يضفي طابع خاص مميز للمول ويصحب المتسوقين في جولات مليئة بالمرح للاستمتاع بالإطلالة الفريدة على البحيرات الصناعية.

ويقع أوبن اير مول في قلب مناطق شرق القاهرة على بعد 10 إلى 20 دقيقة فقط بالسيارة من القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ومدينة الرحاب ، وله مدخل خاص من طريق القاهرة السويس السريع و أماكن مُخصصة لانتظار السيارات بسعة 6 آلاف سيارة ، ويتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس ليقدم خدمات لما يقرب من 4 ونصف مليون نسمة من سكان تلك المنطقة .

وعلى الرغم من أنه لم يتم تشغيل المول بالكامل بعد، إلا أن الأوبن اير مول يشهد إقبالًا بمتوسط 30 ألف زائر يوميا.