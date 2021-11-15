محافظ جنوب سيناء يعلن عن وصول 7 فصول ذكية للتجمعات والوديان

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة تولي التعليم اهتماما خاصا من خلال إنشاء مدرسة في كل تجمع ووادي لنشر التعليم الذي هو أساس تنمية الشعوب، لافتا إلى أن خطة الدولة تستهدف القضاء علي ظاهرة التسرب من التعليم في الوديان والتجمعات البدوية.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أنه طالب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بتوفير فصول ذكية للوديان المحرومة بهدف نشر التعلم ودمج أهالي الوديان في التطوير التكنولوجي الذي يشهده قطاع التعليم، مؤكدا أن وزير التربية والتعليم وافق في أغسطس الماضي خلال اللقاء الذي جمع بينهما على توفير 7 فصول ذكية في بعض الوديان والتجمعات البدوية البعيدة.

وصول الفصول الذكية

وأكد اللواء خالد فودة أن وزير التربية والتعليم أوفى بعهده وأرسل الفصول الذكية إلى المحافظة تمهيدا لتوزيعها على الوديان طبقا للخطة التي وضعتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقدم المحافظ الشكر إلى الدكتور طارق شوقي على هذا الإنجاز الذي يساعد في نقل الوديان نقلة حضارية لتصبح مثل المدن في كل المناحي.

وأضاف أن الفصول سوف يجري توزيعها الشهر المقبل طبقا للمخطط، ومن المقرر أن تكون منارة ثقافية لأهالي الوديان والتجمعات البدوية خاصة أنها مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية وهي مكيفة وتسع لنحو 40 طالبا وطالبة، وقال إنه يمكن استغلال الفصول في تنمية ثقافة الوادي وتقديم النصح والإرشاد عبر تقنية الفيديو.

7 تجمعات تستفيد من الفصول الذكية

وأعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن الفصول الذكية مزودة بتقنيات حديثة تساعد على التعليم بالطرق العلمية الحديثة وتنمي المهارات لدى الطلاب، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تهدف إلى مساعدة المواطنين الذين يعيشون في مناطق محرومة لاستكمال دراستهم وانخراطهم بالمجتمع، مؤكدا أن الفصول سوف يجري توزيعها على 7 وديان بينها 3 فصول في وادي مندر بشرم الشيخ، فصل في تجمع الدبابات مدينة أبوزنيمة، فصل لمدرسة برأس سدر، فصل لمدرسة المستقبل في أبورديس، فصل لمدرسة الطرفة بسانت كاترين.

وأكد أن الفصول مكيفة وتسع لنحو 40 طالبة وطالبة ومزودة بسبورة 65 تفاعلية، وقال إن هناك احتفالية سوف تقام أثناء تسليم الفصول.

وتابع أن الفصول الذكية توفر مساحات تعليمية عالية الجودة لتزويد المعلمين والطلاب بفصول دراسية فعالة وحديثة تمكنهم من تحسين نتائج التعليم والتعلم بشكل كبير، كما أنه يحتوى على جميع المعدات والموارد اللازمة للتدريس.

وتعرف الفصول الذكية بأنها تصميم هندسي تعليمي صديق للبيئة، يعتمد على الوسائط التكنولوجية المتعددة مثل شاشات تفاعلية لدعم وإثراء عملية التعليم والتعلم، والتي تساعد كلاً من المعلم والطالب على تقديم وعرض المناهج بطريقة ديناميكية بدلاً من الطريقة التقليدية التي يغلب عليها السكون والتلقين، وكذلك يتيح للطلاب الوصول إلى المحتوى العلمي والمصادر والمواد التعليمية في الوقت والمكان الذى يحدده بطريقة ميسرة.