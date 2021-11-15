معلومات عن العرض المسرحي «في انتظار بابا» بعد عرضه على المسرح القومي

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الأحد، العرض المسرحي الجديد «في انتظار بابا» من إخراج المخرج الكبير سمير العصفوري، وإنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إيهاب فهمي.

وذلك بحضور الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، والفنان خالد النجدي مدير فرقة المسرح الحديث، والفنانة إنعام سالوسة، الفنان محمد محمود، الفنانة رحاب الغراوي، والكاتب الصحفي يسري حسان، والفنان إيميل شوقي، والفنان أحمد السيد و عدد كبير من المسرحيين و الإعلاميين.

ونعرض أبرز المعلومات عن العرض المسرحي «في انتظار بابا»:-

- العرض عن «الإلياذة» للشاعر اليوناني هوميروس يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر في العرض من خلال الأحداث والمواقف.

- استغرقت بروفات العرض ما يقرب من 5 شهور كاملة من أجل خروج العرض على المسرح.

- العرض بطولة سماح أنور، أحمد سلامة، انتصار، مفيد عاشور، ماهر محمود، سميحة عبد الهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل، علي كمالو، بسمة شوقي، وليد أبو ستيت، خالد عبد الحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفوري.

- كانت الليلة الأولى للعرض مساء الأحد أمس، وشهد العرض إشادة كبيرة من الجمهور وسط إقبال جماهيري كبير شهده المسرح القومي حيث كان الحضور كامل العدد.

- العرض يقدم يومياً عدا الأربعاء على خشبة المسرح القومي بالعتبة في تمام الثامنة مساء.