سماح أنور تعود للمسرح بعد غياب سنوات بـ«في انتظار بابا»

انتهى صناع العرض المسرحي «في انتظار بابا»، من البروفة النهائية استعدادًا لعرضها على خشبة المسرح القومي بالعتبة، اليوم الأحد، وهي من إخراج سمير العصفوري.

أبطال مسرحية في انتظار بابا

مسرحية في انتظار بابا، من بطولة أحمد سلامة، وسماح أنور، وانتصار، ومفيد عاشور، وسميحة عبد الهادي، وبسمة شوقي، وماهر محمود، وفتحي سعد، وعلي كمالو، ووليد ابوستيت، وأيمن إسماعيل وخالد عبد الحميد.

سبب اعتذار سميحة أيوب عن مسرحية في انتظار بابا

وشهدت المسرحية، انضمام الفنانة انتصار بدلًا من الفنانة سميحة أيوب، التي كانت تقوم بدور بطلة العمل، حيث اعتذرت عن العرض بسبب انشغالها بأعمالٍ كثيرة هذه الفترة.

مسرحية «في انتظار بابا»، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقى أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني، وإعداد سمير العصفوري، وأيمن إسماعيل، وإخراج سمير العصفوري.

تفاصيل عرض في انتظار بابا

العرض مأخوذ عن للشاعر اليوناني هوميروس يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر في العرض من خلال الأحداث والمواقف، بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا.

سماح أنور تعود للمسرح بعد سنوات طويلة من الغياب

ويشهد العرض عودة الفنانة سماح أنور، للوقوف على خشبة المسرح مرة أخرى، وذلك بعد غياب دام طويلا، الذي اشتاق لها الجمهور لرؤيتها على المسرح.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سماح أنور، كان مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة»، الذي تدور أحداثه حول ثلاث قصص، كل قصة يتم تناولها في 10 حلقات، عن موضوع وشخصية، وشارك في بطولته دنيا سيمر غانم، محمد سلام، بيومي فؤاد، شيماء سيف ومحمد أوتاكا.

كما شاركت في فيلم «استدعاء ولي أمر»، الذي تدور أحداثه حول طفل اسمه عمرو، تقوم ناظرة المدرسة باستدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية أخرى يعاني والده راغب من مشاكل مع والدته سارة، التي طلبت منه استعادة ذكريات حبهم عن طريق تجميع طلاب فصلهم في مرحلة الثانوية العامة، وشارك في بطولته حورية فرغلي، محمد عز، صبري فواز، أيمان السيد، محمد لطفي، انتصار، مي كساب، عمر أبو النجا.