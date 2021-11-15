«القوى العاملة» تتيح تحديث بيانات المنظمات النقابية بعد المهلة المقررة

أعلنت وزارة القوى العاملة ، أنَّه يجوز للمنظمات النقابية التي حاولت تحديث بياناتها ولم تتمكّن من الانتهاء من عملية إدراج البيانات، إدراج بياناتها ولو بعد انتهاء المواعيد المقررة في 11 نوفمبر 2021، موضحة أنَّه سيتمّ إتاحة الموقع الإلكتروني للتحديث.

وجاء في الكتاب الذي أصدَرته وزارة القوي العاملة في هذا الخصوص بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية، أنَّ تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية إلكترونيًا في ظل التحول الرقمي للدولة والعالم أجمع واعتباره إجراء ضروري نظرا لاستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية لتداعيات جائحة كورونا في أثناء العملية الانتخابية المقبلة.

عملية التحديث لا تمس الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية العمالية

وأكّدت وزارة القوى العاملة، في الكتاب الدوري أنَّ عملية التحديث لا تمس الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية العمالية، فضلًا عن أن النظام الإلكتروني يعدّ نظامًا تجريبيًا، ولا يتمّ الاعتماد عليه وحده حاليًا، لحين توافق النظام الإلكتروني مع النظام اليدوي بنسبة 100%.

تكرار أسماء بعض أعضاء الجمعيات العمومية «غير مؤثر»

ونوهت إلى أنَّ اكتشاف تكرار أسماء بعض أعضاء الجمعيات العمومية؛ لا يؤثر على الشخصية الاعتبارية للجنة الحديثة ولا يعدّ منسحبًا منها، ويظل محتفظًا بعضويته النقابية في المنظمة النقابية التي يرغب في الانضمام إليها.