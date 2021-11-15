قصر القبة يستعد لاستقبال الجمهور بعروض لمقتنيات ملكية وقطع أثرية نادرة (صور)

أعلنت إدارة متاحف القصور الرئاسية، الانتهاء من كافة تجهيزات متاحفها بقصر القبة، استعداداً لافتتاحها للجمهور قريباً، لتكون تلك المرة الأولى التي يفتح فيها قصر القبة أبوابه لاستقبال الجمهور.

وقال مصادر لـ"الوطن" إن قصر القبة يضم كماً هائلاً من المقتنيات الملكية التي لا مثيل لها وحرصت الدولة المصرية على اتاحتها للزائرين لتعريفهم بتلك الحقبة الزمنية التي تجسد عظمة الدولة المصرية.

وأضافت أن القصر يضم متحفاً لمركبات قصر القبة ويعرض عربات ملكية تجرها الخيول استخدمتها أسرة محمد علي، وضيوف مصر فى المناسبات المختلفة، كما يضم مجموعة نادرة من الوثائق التاريخية، وألبومات الصور التى تعرض عبر شاشات عرض لأفلام وثائقية نادرة، هذا إلى جانب أطقم الفرسان النادرة، وعرض مميز للملابس التي كان يرتديها أطقم العربات في تلك الفترة.

مركبات شاهدة على التاريخ

وتابعت: «كما يعرض المتحف مجموعة من السيارات الملكية والرئاسية من عهود مختلفة، كانت شاهدة على أحداث هامة في تاريخ مصر».وتابع: «ويضم القصر عدداً هائلاً من الحدائق الملكية تبلغ مساحتها 190 فداناً، ويتجول الزائر داخلها من خلال أتوبيس مكشوف رفقة مرشد سياحي يقوم بشرح تاريخ الحدائق وما تحويه من أشجار نادرة ومنها شجرة الجميز التاريخية التي أحضرت خصيصاً لتزيين القصر».

مقتنيات ثمينة ووثائق

كما يضم القصر مجموعة نادرة من مقتنيات الأسرة العلوية، ووثائق نادرة، والجديد في هذا المتحف أنه يعرض مجموعة من الأثاثات مثل غرفة نوم الملكة «نازلى» والملك «فؤاد»، ومكتب وسرير الملك «فاروق» وغرف نوم الأميرات.