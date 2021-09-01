بالتعاون مع «الآثار».. فرقة «الشمس» في ضيافة متاحف مصر

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بالتعاون المشترك بين البيت الفني للمسرح متمثلا في فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وقطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للأثار بوزارة السياحة والمتمثل في الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف تهاني زكريا.

ويهدف التعاون المشترك إلى تنظيم زيارات مجانية لفناني فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة للمتاحف في مختلف المحافظات المصرية، بالإضافة لتقديم عروض مسرحية وورش فنية داخل المتحف من تنظيم الفرقة، و ذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، وضمن استراتيجية وزارة الثقافة المصرية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع عن طريق الفنون والثقافة.

تفاصيل التعاون بين «الشمس» ووزارة الآثار

ومن جهتها، قالت الفنانة وفاء الحكيم، مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، إن هذا التعاون المشترك يهدف إلى تعريف الزائرين بوطنهم و تاريخ بلادهم تأكيدًا على مبدأ المواطنة، حيث يقوم التعاون المشترك على تنظيم 3 زيارات أسبوعية لـ3 متاحف على مستوى الجمهورية لمجموعة من فناني فرقة الشمس من ذوي الاحتياجات الخاصة لمجموعات تصل إلى 35 فرد في الزيارة الواحدة.

وأضافت الحكيم فى بيان: تختلف المجموعات في كل زيارة لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، موجها الشكر والتقدير للفنان أحمد ناجي منسق الزيارات، وهو من فناني فرقة مسرح الشمس.

يذكر أنه زار فناني فرقة مسرح الشمس حتى الآن، عدد من المتاحف من بينها متحف طه حسين، متحف الفن الإسلامي، متحف جاير اندرسون، ومن المقرر أن يزور فناني الفرقة من غدا الخميس وعلى مدار الأسبوع المقبل المتحف القومي بالإسماعيلية، و المتحف القومي بالسويس ومتحف الإسكندرية.