تعد مكتبة الإسكندرية أحد المعالم الثقافية والسياحية في عروس البحر الأبيض المتوسط، كونها المكتبة التاريخية ومن أقدم مكتبات العالم وكانت موطنا للعلم منذ القدم، وتضم عددا من المتاحف المميزة التي تعكس تاريخ كل تخصص من تخصصات تلك المتاحف أبرزها، متحف المخطوطات، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بالإضافة إلى متحف الآثار.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وأسعار تذاكر متاحف مكتبة الإسكندرية: «المخطوطات والسادات والآثار» التي تشهد إقبالاً من زائري الإسكندرية.

مواعيد متاحف مكتبة الإسكندرية

يجمع متاحف مكتبة الإسكندرية مواعيد عمل واحدة حيث تعمل جميعها من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة 9 صباحا حتي 3 ونصف عصراً.

متحف المخطوطات في مكتبة الإسكندرية

يقع المتحف داخل مكتبة الإسكندرية، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين و30 جنيها للأجانب، فيما ترجع أهمية هذا المتحف إلى ما يقتنيه من مخطوطات وكتب يرجع تاريخها إلى 1000 عام حيث يضم المتحف مخطوطات نادرة تعود إلى القرن الخامس، البعض منها كتب على جلد ماعز والآخر كشف أسرار النهضة العلمية الحديثة للعرب ومن أشهر المخطوطات (البردة) ومقالات في الطب (للرازي) و ابن سينا وأقدمها تفسير القرآن.

متحف السادات.. مقتنيات يوم الاغتيال

يقع متحف السادات داخل مركز القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية، ويتم الدخول إليه بشكل مجاني أي بقيمة تذكرة دخول المكتبة دون رسوم إضافية.

يضم متحف السادات أهم مقتنيات الرئيس الراحل محمد أنور السادات وهي متعلقاته الشخصية وأهمها البدلة العسكرية التي كان يرتديها يوم اغتياله والساعة التي توقفت أثناء لحظة الاغتيال، بالإضافة إلى بعض المقتنيات الحديثة التي أضيفت للمتحف وأبرزها تمثال نصفي للرئيس السادات.

متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية

يقع المتحف داخل مكتبة الإسكندرية، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين، و50 جنيه للأجانب، كما يعد أكبر المتاحف بمكتبة الإسكندرية والذي تأسس عام 2001 ويضم المتحف مجموعة من القطع الأثرية التي تنتمي إلى عصور مختلفة حيث يضم 1276 قطعة أثرية.

تعليمات دخول مكتبة الإسكندرية

وتنطبق تعليمات دخول مكتبة الإسكندرية على المتاحف كونها جزء من كل، ولعل أبرز تلك التعليمات هو دخول المكتبة الرئيسية من سن 16 سنة، حيث أنه غير مسموح بدخول الأطفال أقل من 4 سنوات إلى المكتبة، ولكن يمكن استضافتهم في مكان استضافة الأطفال، خلف مركز المؤتمرات، حيث يستقبل الأطفال بشرط مرافقة وليّ الأمر.

وغير مسموح بوجود الأطفال من سن 4 إلى 16 سنة في قاعة الإطلاع الرئيسية، إلا في حالة الانضمام إلى جولات إرشادية من خلال مثلث كاليماخوس فقط.

تذاكر دخول متاحف مكتبة الإسكندرية

وتتضمن تذكرة دخول المكتبة زيارة المعارض الدائمة ومتحف السادات والبانوراما الحضارية، فيما مكن شراء تذكرة دخول متحف المخطوطات من شباك التذاكر الرئيسي أو مكتب العضوية بقاعة الاطلاع، حيث تباع تذكرة دخول متحف الآثار بشباك التذاكر أمام المتحف.